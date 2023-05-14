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Президент Чилі потрапив у курйозну ситуацію на дитячій гірці (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Чилі потрапив у курйозну ситуацію на дитячій гірці (відео)
президент Чилі Габріель Борич
фото з відкритих джерел

Президент Чилі застряг на дитячій гірці та зламав її

Мешканці чилійського міста Пунта-Аренас зафіксували незвичайний момент за участю президента країни Габріеля Борича. 37-річний голова держави захотів спуститися на дитячій гірці, але застряг у жолобі, не розрахувавши своїх габаритів. Про це повідомляє чилійське видання Bіo Bіo. 

Інцидент трапився у рідному місті президента у регіоні Магальянес, куди він поїхав, щоб проголосувати на виборах до Установчої ради. У вільний від передвиборчої агітації час Габріель Борич прогулювався містом разом зі своєю дружиною Іриною Караманос.

Несподівано президент Республіки Чилі, який обійняв посаду в березні 2022 року і якого називають одним із наймолодших лідерів світу, згадав про дитинство і почав спускатися з гірки.

Політик застряг у жолобі, що розрахований на дітей, а не на дорослих людей. Декілька хвилин глава держави намагався вибратися з пастки, але це йому вдалося лише після того, як він зламав частину труби.

«Після десяти хвилин, як він застряг у жолобі і зламав його, наш президент вийшов», – розповіла жінка, яка зняла момент на свій мобільний телефон.

Його дружина Ірина Караманос, яка супроводжувала Борича на дитячому майданчику, привітала чоловіка зі звільненням, поцілувавши його.

Відео із застряглим президентом стало вірусним у мережі.

Натомість джерела у президентській адміністрації стверджували, що Борич провів вихідний зі своєю родиною перед тим, як вирушити до Пунта-Аренасу.

Через кілька годин після інциденту з президентом меру міста Клаудіо Радонічу довелося відповісти на запитання про те, що сталося. Він вийшов на публіку місцевим директором муніципальних робіт і підтвердив, що у гірки «була зламана частина», яку потрібно відремонтувати.

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