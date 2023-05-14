Президент Чилі потрапив у курйозну ситуацію на дитячій гірці (відео)

Президент Чилі застряг на дитячій гірці та зламав її

Мешканці чилійського міста Пунта-Аренас зафіксували незвичайний момент за участю президента країни Габріеля Борича. 37-річний голова держави захотів спуститися на дитячій гірці, але застряг у жолобі, не розрахувавши своїх габаритів. Про це повідомляє чилійське видання Bіo Bіo.

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Інцидент трапився у рідному місті президента у регіоні Магальянес, куди він поїхав, щоб проголосувати на виборах до Установчої ради. У вільний від передвиборчої агітації час Габріель Борич прогулювався містом разом зі своєю дружиною Іриною Караманос.

Несподівано президент Республіки Чилі, який обійняв посаду в березні 2022 року і якого називають одним із наймолодших лідерів світу, згадав про дитинство і почав спускатися з гірки.

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Політик застряг у жолобі, що розрахований на дітей, а не на дорослих людей. Декілька хвилин глава держави намагався вибратися з пастки, але це йому вдалося лише після того, як він зламав частину труби.

«Після десяти хвилин, як він застряг у жолобі і зламав його, наш президент вийшов», – розповіла жінка, яка зняла момент на свій мобільний телефон.

Його дружина Ірина Караманос, яка супроводжувала Борича на дитячому майданчику, привітала чоловіка зі звільненням, поцілувавши його.

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Відео із застряглим президентом стало вірусним у мережі.

Натомість джерела у президентській адміністрації стверджували, що Борич провів вихідний зі своєю родиною перед тим, як вирушити до Пунта-Аренасу.

Через кілька годин після інциденту з президентом меру міста Клаудіо Радонічу довелося відповісти на запитання про те, що сталося. Він вийшов на публіку місцевим директором муніципальних робіт і підтвердив, що у гірки «була зламана частина», яку потрібно відремонтувати.