Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму
Президентська канцелярія відправила подарунок назад у посольство РФ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від пляшки кримського вина, подарованої посольством Росії в день її 50-річчя.
Про це в середу повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.
«Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Останню повернули з офісу президента в посольство Росії», - йдеться в повідомленні.
У президента Естонії цю інформацію поки офіційно не коментували.
Своє 50-річчя Кальюлайд відзначила 30 грудня.
Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою перебували в Естонії.
Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.
До слова, Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.