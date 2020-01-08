Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму



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Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя

Президентська канцелярія відправила подарунок назад у посольство РФ

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від пляшки кримського вина, подарованої посольством Росії в день її 50-річчя.

Про це в середу повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.

«Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Останню повернули з офісу президента в посольство Росії», - йдеться в повідомленні.

У президента Естонії цю інформацію поки офіційно не коментували.

Своє 50-річчя Кальюлайд відзначила 30 грудня.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою перебували в Естонії.

Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

До слова, Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.