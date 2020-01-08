  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму

    • Розсилка
    Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя - Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму
    Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя

    Президентська канцелярія відправила подарунок назад у посольство РФ

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від пляшки кримського вина, подарованої посольством Росії в день її 50-річчя.

    Про це в середу повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.

    «Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Останню повернули з офісу президента в посольство Росії», - йдеться в повідомленні.

    У президента Естонії цю інформацію поки офіційно не коментували.

    Своє 50-річчя Кальюлайд відзначила 30 грудня.

    Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою перебували в Естонії.

    Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    До слова, Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.

    Крим Росія Естонія алкоголь посольство президент квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ