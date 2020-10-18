Президент Естонії висловилася за звільнення глави МВС республіки за гомофобні висловлювання



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Хельме заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб – це союз «між однією жінкою і одним чоловіком – і все»

Хельме порадив усім геям тікати до Швеції, де на них «дивляться більш ввічливо»,

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що глава МВС Март Хельме після його гомофобних висловлювань не може обіймати посаду в уряді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Політичний скандал в Естонії вибухнув у зв’язку з гомофобною риторикою глави МВС, яка пролунала в інтерв’ю DW. Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб – це союз «між однією жінкою і одним чоловіком – і все».

Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них «дивляться більш ввічливо», додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації «недружньо».

У відповідь на це президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що з такими поглядами чиновнику немає чого робити в уряді та додала, що вже повідомила про свою точку зору прем’єр-міністру країни Юрі Ратаса.

«Міністр із таким світоглядом не годиться в уряд Естонської Республіки», – заявила президент Естонії.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме, який публічно образив нового прем’єр-міністра Фінляндії Санну Марін , відмовився вибачатися. Хельме провів паралель зі словами Владіміра Леніна і дозволив собі порівняти Санну Марін з продавчинею, яка стала прем’єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

Нагадаємо, 10 травня минулого року, в Естонії нагадали про територіальні претензії до Росії.

Як повідомлялося, естонський міністр хоче позбавити громадян України безвізу.