Президент Ірану обіцяє не воювати із жодною країною



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Відповідна заява Хасана Роухані була зроблена на фоні рішення США відправити додатково 1 тисячу солдат до регіону Близького Сходу

Центральне командування США надало нові докази причетності Тегерану до атаки на два танкери

Президент Ірану Хасан Роухані заявив в вівторок про те, що Тегеран не має наміру воювати із жодною іншою країною.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На його думку, із Іраном на сьогодні мають справу іноземні політики із незначним досвідом. Окрім того, іранський президент назвав безуспішними спроби США ізолювати Тегеран від решти країн світу.

Відповідна заява була зроблена на фоні рішення США відправити додатково 1 тисячу солдат до регіону Близького Сходу.

Протиріччя між Тегераном і Вашингтоном вийшли на новий рівень після того, як 13 червня в районі Ормузької протоки було здійснено атаку на два танкери. В понеділок Центральне командування США опублікувало нові докази, які на їх думку, підтверджують те, що за атакою стояв Іран.

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков висловив російську позицію щодо загострення протиріч між США і Іраном. Він закликав Вашингтон відмовитися від провокативних намірів щодо збільшення військової присутності на Близькому Сході.

Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.