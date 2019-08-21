Президент Італії прийняв відставку прем’єрміністра Конте



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У вівторок Джузеппе Конте сказав, що він піде до президента, щоб подати в відставку

Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня

Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем'єрміністра Джузеппе Конте.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Президент прийняв заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи», - йдеться в заяві.

Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня.

Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.

Конте звинуватив лідера «Ліги» Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.