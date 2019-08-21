Президент Італії прийняв відставку прем’єрміністра Конте
У вівторок Джузеппе Конте сказав, що він піде до президента, щоб подати в відставку
Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня
Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем'єрміністра Джузеппе Конте.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Президент прийняв заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи», - йдеться в заяві.
Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня.
Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.
Конте звинуватив лідера «Ліги» Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.