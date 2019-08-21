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    У світі

    Президент Італії прийняв відставку прем’єрміністра Конте

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    <p>У вівторок Джузеппе Конте сказав, що він піде до президента, щоб подати в&nbsp;відставку</p> - Президент Італії прийняв відставку прем’єрміністра Конте

    У вівторок Джузеппе Конте сказав, що він піде до президента, щоб подати в відставку

    Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня

    Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем'єрміністра Джузеппе Конте.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    «Президент прийняв заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи», - йдеться в заяві.

    Політичні консультації з приводу уряду призначені на середу, 21 серпня.

    Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.

     Конте звинуватив лідера «Ліги» Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.

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