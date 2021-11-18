Румунія розпочала розслідування щодо маршу антивакцинаторів

Скандальну акцію, що відбулася минулого тижня, очолював один з представників місцевого самоврядування

Управління соціальної допомоги та захисту дітей румунського регіону Сучава ініціювало розслідування за фактом маршу антивакцинаторів, що відбувся минулого тижня за участю неповнолітніх. Про це йдеться у матеріалі румунського видання DIGI24.

Предметом перевірки, ініційованої Управлінням соціальної допомоги та захисту дітей, є те, чи не піддалися діти ризику під час «Маршу за освіту», який відбувся минулої середи.

Тоді близько 100 учнів та батьків із комуни Босанч у Сучаві на чолі з мером комуни Босанч Ніколае Міроном пішли до Шкільної інспекції вимагати відкриття всіх місцевих шкіл, а не лише тих, де рівень вакцинації вчителів перевищує 60%. Протестувальники пройшли 10 кілометрів до шкільної інспекції муніципалітету. По дорозі до ходи приєднувалися учасники з сусідніх населених пунктів, тож до будівлі Шкільної інспекції прибуло близько 500 осіб.

Батьки скаржилися на те, що онлайн-освіта неефективна, а мер Ніколае Мірон, відомий своїм негативним ставленням до вакцинації, розповідав про «кричущі порушення влади, фундаментальних принципів свободи, демократії, порушення, які обмежують право дітей на освіту».

Оскільки в акції брали участь їхні діти, Управління захисту дітей звернулося до префектури Сучава з проханням перевірити, чи не піддалися неповнолітні ризику захворіти під час заходу.

Ніколае Мірон, своєю чергою, прокоментував, що вжив усіх заходів, щоб протест був безпечним для всіх учасників і забезпечив присутність жандармерії, а також воду та їжу для дітей.

Нагадаємо, нещодавно влада Румунії ввела обмеження для невакцинованих.

Читайте також: