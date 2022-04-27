Президента Франції люди закидали помідорами (відео)

Емманюеля Макрона закидали помідорами під час робочої поїздки

Охоронцям довелося використати парасолю, щоб захистити Макрона

Емманюель Макрон, який нещодавно був переобраний президентом Франції, потрапив у скрутну ситуацію: політика закидали помідорами. Відео оприлюднила медіакомпанія BFM TV.

Відомо, що Макрон здійснював робочу поїздку до муніципалітету Сержі в регіоні Іль-де-Франс.

На кадрах видно, як із натовпу в Макрона хтось пожбурив кілька помідорів. Президент Франції в цей час перебував у центрі людського натовпу.

Спочатку охоронці намагалися прикрити голову політика руками. Згодом їв вдалося розкрити над головою президента Франції чорну парасолю.

Після цього Макрон продовжив рух натовпом.

Нагадаємо, кількома днями раніше перемога Макрона у Франції «підірвала» мережу жартами.

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