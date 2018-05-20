Президента Палестини госпіталізували через ускладнення після операції

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Президент Палестини Махмуд Аббас

Політика госпіталізували втретє після операції у зв'язку з високою температурою

Президент частково визнаної держави Палестина Махмуд Аббас госпіталізований через ускладнення після операції, проведеної минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters.

82-річного політика госпіталізували втретє після операції у зв'язку з високою температурою. У лютому Аббас був госпіталізований у Сполучені Штати для медичного огляду під час поїздки до Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Аббас став президентом після смерті Ясіра Арафата у 2004 році.

До слова, посли Палестини в Австрії, Румунії, Чехії та Угорщині були відкликані для консультацій після участі дипломатів чотирьох європейських країн у прийомі ізраїльського МЗС з нагоди перенесення посольства США в Єрусалим.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.