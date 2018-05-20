  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Президента Палестини госпіталізували через ускладнення після операції

    • Розсилка
    Президент Палестини Махмуд Аббас&nbsp;
    Президент Палестини Махмуд Аббас 

    Політика госпіталізували втретє після операції у зв'язку з високою температурою

    Президент частково визнаної держави Палестина Махмуд Аббас госпіталізований через ускладнення після операції, проведеної минулого тижня.

    Про це повідомляє Reuters.

    82-річного політика госпіталізували втретє після операції у зв'язку з високою температурою. У лютому Аббас був госпіталізований у Сполучені Штати для медичного огляду під час поїздки до Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

    Аббас став президентом після смерті Ясіра Арафата у 2004 році.

    До слова, посли Палестини в Австрії, Румунії, Чехії та Угорщині були відкликані для консультацій після участі дипломатів чотирьох європейських країн у прийомі ізраїльського МЗС з нагоди перенесення посольства США в Єрусалим.

    Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

    Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

    Читайте також
    лікарня президент Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ