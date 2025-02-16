Ватикан повідомив, чим Папа Римський займається у лікарні

Понтифіка було госпіталізовано через бронхіт

Папа Римський Франциск, який напередодні був госпіталізований через бронхіт, наразі почувається добре. Про це інформує пресслужба Святого Престолу.

Температура у понтифіка в нормі. Обстеження підтвердило наявність інфекції дихальних шляхів, і терапію було відповідно відкориговано.

Крім того, результати лабораторних аналізів показали поліпшення деяких показників здоров’я.

«Папа Франциск протягом дня прийняв Святе Причастя та чергував відпочинок із молитвою та читанням. Щоб сприяти одужанню, медичний персонал приписав повний відпочинок, тому в неділю, 16 лютого, Святіший Отець не провадитиме опівдні молитву «Ангел Господній», але має намір надіслати для публікації текст роздумів», – ідеться у повідомленні.

Пресслужба Святого Престолу проінформувала Папу Франциска про численні повідомлення та послання про близькість і молитву, отримані протягом цих днів.

У відповідь понтифік висловив вдячність і закликав не переставати молитися за нього.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу.

Нагадаємо, вранці 14 лютого після завершення аудієнцій у Будинку Святої Марфи Папу Франциска було госпіталізовано до римської лікарні ім. Агостіно Джемеллі «для проведення необхідних діагностичних обстежень та стаціонарного лікування бронхіту». Про це пише Vatican News.

Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.