Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
Епштейн та Трамп
фото: The Wall Street Journal

Трамп розповів, що напруження між ними виникло через те, що Епштейн почав переманювати працівниць із пляжного клубу Мар-а-Лаго у Флориді, яким володів нинішній президент США

Президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту зі своїм давнім знайомим – мільйонером і фінансистом Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу. Про це пише «Главком» із посиланням на слова Трампа, які наводить BBC.

Як розповів Трамп, напруження між ними виникло через те, що Епштейн почав переманювати працівниць із пляжного клубу Мар-а-Лаго у Флориді, яким володів Трамп. На його прохання припинити це той не відреагував.

«Він забирав моїх людей. Я сказав: не роби цього, ти ж знаєш, що вони працюють у мене. Але він і далі їх переманював. Після цього все між нами було скінчено», – сказав Трамп.

Відомо, що конфлікт стався близько 20 років тому, і після того вони з Епштейном більше не підтримували стосунків. Журналісти звертають увагу, що йшлося саме про молодих працівниць. Однією з них була 16-річна Вірджинія Джюффре, яка почала працювати в Мар-а-Лаго у 2000 році. За її словами, працівниця Епштейна Гіслейн Максвелл просила її робити фінансисту масажі. Пізніше Джюффре звинуватила Епштейна, а також принца Ендрю, сина королеви Великої Британії, у сексуальному насильстві. У 2015 році вона вкоротила собі віку.

Після конфлікту Трамп заборонив Епштейну з’являтися в його клубі, назвавши його «мерзенним типом». Про це повідомляли також джерела в Білому домі.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Нагадаємо, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки. 

Теги: США Дональд Трамп конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
16 липня, 07:22
Криптовалюта дозволяє сім'ї Трампа значно прискорити монетизацію своєї слави, впливу та влади
Трамп збагатився на щонайменше на $620 млн – Bloomberg
3 липня, 20:26
Політик сподівається, що адміністрація Трампа якомога швидше надішле Україні додаткові засоби ППО
Республіканець Вілсон жорстко висловився про обстріл України в День незалежності США
4 липня, 10:55
Поліція прибула на місце і ліквідувала стрільця на місці події
Стрілянина в церкві Кентуккі: нападник убив двох жінок, поранив трьох людей
14 липня, 03:34
Тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном може бути продовжене ще на три місяці
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
17 липня, 08:37
Вартість цінних паперів найбільших компаній-виробників автівок у ФРН знизилася до 2%
Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
14 липня, 13:14
Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою
Трамп пригрозив Росії новими тарифами
14 липня, 18:45
14 липня Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України
Зеленський оголосив зміну уряду, Трамп попередив Путіна. Головне за 14 липня
14 липня, 21:25
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти Росії
Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post
23 липня, 14:43

Соціум

«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
35K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
19K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
14K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7117
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua