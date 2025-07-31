«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном

Трамп розповів, що напруження між ними виникло через те, що Епштейн почав переманювати працівниць із пляжного клубу Мар-а-Лаго у Флориді, яким володів нинішній президент США

Президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту зі своїм давнім знайомим – мільйонером і фінансистом Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу. Про це пише «Главком» із посиланням на слова Трампа, які наводить BBC.

Як розповів Трамп, напруження між ними виникло через те, що Епштейн почав переманювати працівниць із пляжного клубу Мар-а-Лаго у Флориді, яким володів Трамп. На його прохання припинити це той не відреагував.

«Він забирав моїх людей. Я сказав: не роби цього, ти ж знаєш, що вони працюють у мене. Але він і далі їх переманював. Після цього все між нами було скінчено», – сказав Трамп.

Відомо, що конфлікт стався близько 20 років тому, і після того вони з Епштейном більше не підтримували стосунків. Журналісти звертають увагу, що йшлося саме про молодих працівниць. Однією з них була 16-річна Вірджинія Джюффре, яка почала працювати в Мар-а-Лаго у 2000 році. За її словами, працівниця Епштейна Гіслейн Максвелл просила її робити фінансисту масажі. Пізніше Джюффре звинуватила Епштейна, а також принца Ендрю, сина королеви Великої Британії, у сексуальному насильстві. У 2015 році вона вкоротила собі віку.

Після конфлікту Трамп заборонив Епштейну з’являтися в його клубі, назвавши його «мерзенним типом». Про це повідомляли також джерела в Білому домі.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Нагадаємо, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки.