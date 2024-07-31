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31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня – День народження Гаррі Поттера
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто робити важливі покупки

31 липня відзначається День народження Гаррі Поттера, Всесвітній день рейнджера, День африканської жінки і День безпородної собаки. Віряни вшановують пам'ять святого праведного Євдокима.

День народження Гаррі Поттера

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Гаррі Поттер – харизматична постать романів Джоан Роулінг та кінострічок, знятих за цими романами. За задумом авторки, сюжет книг про Гаррі Поттера мав охопити сім років його життя, починаючи з 11-річчя. Юного чарівника письменниця наділила найкращими людськими якостями – це розум, доброта і сильний дух хлопця, якому неможливо не співпереживати. 

За сюжетом книги, Гаррі Поттер з’явився на світ 31 липня 1980 року, тож його фанати заснували особливе свято – День народження Гаррі Поттера і щороку відзначають його 31 липня.

В один день з маленьким чарівником народилася й сама письменниця – авторка поттеріани Джоан Роулінг, але сталося це у 1965 році у британському місті Йейт.

День безпородної собаки

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

31 липня кожного року світ відзначає неофіційне свято День безпородної собаки. Під час вибору домашнього улюбленця люди найчастіше роблять вибір на користь породистих песиків, а безпородні собачки загалом стають мешканцями вулиць та притулків для тварин. 

Мета Дня безпородного собаки – привернути увагу суспільства до позитивних якостей дворових собак, закликати людей брати їх із притулків або з вулиць, привернути увагу до проблем цих тварин (голод, холод, відсутність спілкування з людиною, шкуродерство тощо).

Всесвітній день рейнджерів

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Рейнджер – людина, що займається інспектуванням заповідних зон, національних парків тощо. Завданнями рейнджера є захист диких тварин та збереження їх від браконьєрів і негативного впливу цивілізації.

Щорічно 31 липня відзначається професійне свято – Всесвітній день рейнджерів. Подію започаткувала Міжнародна федерація рейнджерів у 2007 році. Всесвітній день рейнджерів покликаний привернути увагу людства до цієї важливої професії. Сьогодні варто подякувати рейнджерам за їхню нелегку працю на благо природи та вшанувати пам’ять загиблих у ході служби інспекторів.

День африканської жінки

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

31 липня кожного року світ відзначає День африканської жінки. Рішення започаткувати цю подію прийняла Всеафриканська конференція жінок в Дар-ес-Саламі (Танзанія) у 1962 році.

Мета дня – привернути суспільну увагу до африканок; допомогти африканським жінкам у подоланні проблем утисків прав та дискримінації; вшанувати пам’ять жінок з Африки, які мужньо пережили рабство та упереджене ставлення; наголосити на важливості поваги до людини, незалежно від її раси.

Яке сьогодні релігійне свято

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 5

31 липня в церковному календарі – день пам’яті святого праведного Євдокима. Він народився в Каппадокії (Мала Азія) у благочестивій родині. За часів імператора Феофіла (829-842), служив у війську. Євдоким вирізнявся своєю доброчесністю. Він ретельно виконував заповіді Божі, постився, любив молитву та каявся у своїх гріхах.

Пізніше, імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він справедливо управляв народом, допомагав бідним та захищав скривджених. Після смерті, святі мощі Євдокима стали джерелом зцілення для хворих. Його життя та святість вразили багатьох, і він став покровителем та об’єктом поклоніння.

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Що не можна робити цього дня

  • Всі важливі покупки краще не робити, а відкласти на інший день.
  • Не можна сваритися з рідними.
  • Не можна співати.
  • Не варто викидати залишки їжі зі столу.

Народні прикмети

  • Якщо вітряно, то зима буде сніжною.
  • Ліс вранці вкритий туманом – буде багато грибів.
  • Вранці туман швидко розсіюється – погода буде ясною та сухою.

Пам’ятні події 31 липня

  • 781 – вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.
  • 1423 – Столітня війна: Битва при Кравані – французька армія зазнала поразки від англійців на березі річкі Йонна.
  • 1431 – битвою на переправі під Луцьком почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Владислава ІІ Ягайла.
  • 1451 – Жак Кер був заарештований за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного.
  • 1498 – експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад.
  • 1667 – укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну (1665-1667). За Королівством Англія закріплюються голландські колонії в Північній Америці.
  • 1919 – Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ.
  • 1837 – закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету.
  • 1919 – у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.
  • 1924 – польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
  • 1941 – Костя Паньківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради.
  • 1956 – ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР (початок будівництва «хрущовок»).
  • 1975 – У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.
  • 1991 – СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ.
  • 1994 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Опанас, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.

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Теги: традиції свято свята

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