Прикордонна криза у Венесуелі: у рядах силовиків розпочалося дезертирство



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Він звинуватив Каракас у порушеннях прав людини Фото: @USALight2

Караван вантажівок з Колумбії був зупинений за наказом Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС

Уряд Колумбії в суботу, 23 лютого, віддав наказ про повернення вантажівок з гуманітарною допомогою для Венесуели.

Караван вантажівок був зупинений за наказом глави Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС Карлос Ольмес Трухільо. Він звинуватив уряд в Каракасі в порушеннях прав людини.

У вихідні дні обстановка в Венесуелі загострилася. Військові і спецслужби намагалися запобігти, щоб гуманітарна допомога з Колумбії і Бразилії потрапила через кордони. Проте, за повідомленнями колумбійських міграційних відомств, близько 60 представників венесуельських спецслужб дезертирували, перейшовши державний кордон. Спочатку джерела в Колумбії повідомляли про двох поліцейських і одинадцятьох солдатів, які втекли на територію Колумбії.

#Venezuela : desperate Venezuelans clash with the #GNB on the Santander border bridge as they try to get the humanitarian aid across into #Vzla. #23Feb pic.twitter.com/NbxO9ROsec — Ansh Goel (@AnshGoel_Pro) February 24, 2019

There is a clash for humanitarian aid in #Venezuela on border with Columbia. Maduro ordered to burn the lorries and broke the diplomatic relations with Columbia.#AidVenezuela#Crisis #maduro pic.twitter.com/84C9Mo5Wxj — Richard Barrington (@BloggingRichard) February 24, 2019

Нагадаємо, в Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.

Джерело: Deutsche Welle