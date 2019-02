Прикордонна криза у Венесуелі: у рядах силовиків розпочалося дезертирство

Караван вантажівок з Колумбії був зупинений за наказом Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС

Уряд Колумбії в суботу, 23 лютого, віддав наказ про повернення вантажівок з гуманітарною допомогою для Венесуели.

Караван вантажівок був зупинений за наказом глави Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС Карлос Ольмес Трухільо. Він звинуватив уряд в Каракасі в порушеннях прав людини.

У вихідні дні обстановка в Венесуелі загострилася. Військові і спецслужби намагалися запобігти, щоб гуманітарна допомога з Колумбії і Бразилії потрапила через кордони. Проте, за повідомленнями колумбійських міграційних відомств, близько 60 представників венесуельських спецслужб дезертирували, перейшовши державний кордон. Спочатку джерела в Колумбії повідомляли про двох поліцейських і одинадцятьох солдатів, які втекли на територію Колумбії.

#Venezuela : desperate Venezuelans clash with the #GNB on the Santander border bridge as they try to get the humanitarian aid across into #Vzla. #23Feb pic.twitter.com/NbxO9ROsec