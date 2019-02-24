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    Прикордонна криза у Венесуелі: у рядах силовиків розпочалося дезертирство

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    <p>Він звинуватив Каракас у порушеннях прав людини</p> <div></div> - Прикордонна криза у Венесуелі: у рядах силовиків розпочалося дезертирство

    Він звинуватив Каракас у порушеннях прав людини

    Фото: @USALight2

    Караван вантажівок з Колумбії був зупинений за наказом Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС

    Уряд Колумбії в суботу, 23 лютого, віддав наказ про повернення вантажівок з гуманітарною допомогою для Венесуели.

    Караван вантажівок був зупинений за наказом глави Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив глава колумбійського МЗС Карлос Ольмес Трухільо. Він звинуватив уряд в Каракасі в порушеннях прав людини.

    У вихідні дні обстановка в Венесуелі загострилася. Військові і спецслужби намагалися запобігти, щоб гуманітарна допомога з Колумбії і Бразилії потрапила через кордони. Проте, за повідомленнями колумбійських міграційних відомств, близько 60 представників венесуельських спецслужб дезертирували, перейшовши державний кордон. Спочатку джерела в Колумбії повідомляли про двох поліцейських і одинадцятьох солдатів, які втекли на територію Колумбії.

    Нагадаємо, в Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

    Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

    Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

    Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.

    Джерело: Deutsche Welle

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