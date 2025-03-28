«Україна – мій другий дім». До лав ЗСУ приєднався перший іранець

Сехаті оголосив про своє рішення воювати в Україні, щоб «боротися зі злочинцем Путіним і його прибічниками»

Курош Сехаті працював на британському телеканалі Iran International, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

До Інтернаціонального легіону України, військового підрозділу ЗСУ, що складається з іноземних добровольців, приєднався перший іранець, журналіст Курош Сехаті. Як передає «Главком», про це повідомляє Радіо.Свобода.

Так, Курош Сехаті працював на британському телеканалі Iran International, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз тележурналіст воює на передовій в Україні, яку він називає своїм «другим домом».

В інтерв'ю Сехаті сказав, що захищає Україну від того, що він називає «клубом диктаторів і загарбників», маючи на увазі диктатора Росії Володимира Путіна та його ключових союзників, включаючи клерикальних правителів Ірану, білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка, а також Північну Корею і Китай.

Сехаті оголосив про своє рішення воювати в Україні 18 березня, написавши у соцмережі Х, що він приєднався до лав ЗСУ, щоб «боротися зі злочинцем Путіним і його прибічниками».

До слова, у 2022 році «Главком» поспілкувався із Курошем Сехаті на тлі масових антиурядових протестів після убивства 22-річної Махси Аміні у відділку поліції, де її утримували нібито за неправильне носіння хіджабу. У цей же час вибухнув міжнародний скандал через передачу Іраном Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Влада Ірану все спростовувала, втім є різні докази походження безпілотників, які вбивають українців і руйнують їхню інфраструктуру.

Тоді Курош Сехаті, один із лідерів студентського руху (руху опору) в Ірані 1999 року, журналіст незалежного телеканалу Iran International, розповів про те, чи підтримують прості іранці дії своєї влади, яка є пособником Росії, про перспективи нинішніх протестів, цілі активістів і можливі наслідки для України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію Трампа бути посередником в переговорах між США та Іраном щодо ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як пише інформагенція, президент США висловив таку зацікавленість російському диктатору Володимиру Путіну в телефонній розмові в лютому, а високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії.