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У Молдові суд відправив главу Гагаузії під арешт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Молдові суд відправив главу Гагаузії під арешт
Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева 25 березня ввечері
фото з відкритих джерел

Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор»

У Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб. Про це повідомляє «Главком» з посилання на NewsMaker.

Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». Її затримали в аеропорту Кишинева 25 березня під час спроби вилетіти до Стамбула.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева 25 березня ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

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Теги: Молдова Гагаузія

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