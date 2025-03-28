У Молдові суд відправив главу Гагаузії під арешт

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева 25 березня ввечері

Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор»

У Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб. Про це повідомляє «Главком» з посилання на NewsMaker.

Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». Її затримали в аеропорту Кишинева 25 березня під час спроби вилетіти до Стамбула.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева 25 березня ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.