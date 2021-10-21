Принц Вільям з дружиною з’явилися на публіці на дорогому електромобілі (фото, відео)

Принц Вільям і його дружина Кетрін пересуваються на електромобілі, який коштує понад 4 млн грн.

Принц Вільям і його дружина Кетрін приїхали на церемонію вручення Earthshot Prize на електричному спорткарі Audi RS e-tron GT

Британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.

Найкрутіший електромобіль Audi принц з дружиною обрали для того, щоб відвідати першу церемонію вручення Earthshot Prize – премії за заслуги в галузі захисту навколишнього середовища, повідомляє британське видання Daily Mail.

Audi RS e-tron GT – це топова версія електричного седана. Його побудовано на базі іншого люксового електромобіля – Porsche Taycan.

Двомоторна силова установка видає майже 600 кінських сил і розганяє електрокар з місця до першої «сотні» за 3,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена 250 кілометрами на годину.

Як відзначають журналісти, звичайним британцям доводиться стояти в черзі близько восьми місяців, щоб купити такий Audi. Але цілком імовірно, що для герцогського подружжя було зроблено виняток.

Знімки з церемонії з'явилися всього через кілька годин після новини про те, що Вільям встановив в Кенсингтонському палаці зарядну станцію для електрокара: такий пристрій на території резиденції з'явився вперше.

Від станції потужністю 800 вольт електромобіль Audi можна зарядити приблизно за 25 хвилин, а п'яти хвилин вистачить, щоб поповнити запас ходу на 100 кілометрів.

Повна батарея забезпечує електрокару 472 кілометри шляху за циклом WLTP.

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