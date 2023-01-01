Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік

Пропагандисти боялися лягати спати – чекали ударів ЗСУ по Москві

Новорічну ніч пропагандисти Росії провели на голках, «адже знали, що вкрай ймовірні удари/теракти/ що завгодно по території Росії». Про це написала у своєму телеграм очільниця російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих», – зізналася керівниця RT.

Пособниця терористів радіє терору, який влаштували у новорічну ніч Україні російські окупаційні війська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.