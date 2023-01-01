Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік

glavcom.ua
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
фото з відкритих джерел

Пропагандисти боялися лягати спати – чекали ударів ЗСУ по Москві

Новорічну ніч пропагандисти Росії провели на голках, «адже знали, що вкрай ймовірні удари/теракти/ що завгодно по території Росії». Про це написала у своєму телеграм очільниця російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян.

«Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих», – зізналася керівниця RT.

Пособниця терористів радіє терору, який влаштували у новорічну ніч Україні російські окупаційні війська.

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

 

 

 

Теги: війна росія тероризм окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)
Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви
На Ростовській АЕС відбулась масштабна пожежа, є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
49K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
33K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
29K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
17K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Сьогодні, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Сьогодні, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Сьогодні, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Сьогодні, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Сьогодні, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Сьогодні, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту