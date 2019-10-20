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    У світі

    Прорив греблі у Красноярському краї – загинули 15 людей

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    <p>Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти після прориву греблі</p> - Прорив греблі у Красноярському краї – загинули 15 людей

    Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти після прориву греблі

    Фото ТАСС

    Зниклими безвісти ще залишаються шестеро людей

    У Красноярському краї в Росії знайшли живими сімох людей, які вважались зниклими безвісти після прориву дамби у селі Щетинкіно. Про це у суботу, 19 жовтня, розповіли у регіональному управлінні міністерства надзвичайних ситуацій. Зниклими безвісти ще залишаються шестеро людей. За останніми підтвердженими даними, внаслідок прориву дамби загинули 15 осіб і ще 16 постраждали.

    Про це повідомляє DW.

    У рятувальній операції беруть участь понад 70 рятувальників. Влада краю запровадила режим надзвичайної ситуації у Курагинскому районі, де стався прорив дамби на копальні з видобутку золота. 21 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими.

    Внаслідок трагедії затримано директора золотодобувної артелі та двох співробітників, повідомило видання «Інтерфакс-Сибір».

    Трагедія сталася на копальні з видобутку золота у селі Щетинкіно 19 жовтня. Селеві потоки затопили два тимчасових робочих блоки, в яких перебували 76 осіб. Місцева влада повідомила, що робітники жили не в гуртожитках, а у будівельних вагончиках, яких було від 15 до 20. Кілька вагончиків були змиті потоками після прориву дамби.

    За попередніми даними, прорив стався через зношення тіла греблі, повідомила агенція «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби краю. Пресслужба Ростехнагляду повідомила, що насип дамби був тимчасовим, і її власник не виконав необхідних вимог, зокрема не надав інформацію про спорудження і не застрахував його.

    Як повідомлялося, після обвалення дамби в Красноярському краї, де загинули 15 золотошукачів, міг статися витік ртуті.

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