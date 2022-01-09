МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах

Дані про загиблих та руйнування поширують очевидці

Казахстан не надає офіційних даних про кількість смертей

Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів, назвавши її «технічною помилкою», повідомляє «Радио Азаттьік».

Зокрема, раніше у неділю, 9 січня, дані про 164 загиблих були опубліковані у Тelegram-каналі міністерства. Так, повідомлялося, що в Алмати загинуло 103 особи, серед них дві дитини – 11-річний хлопчик та чотирирічна дівчинка.

У Кизилордінській, Жамбилській та Алматинській областях – 21, 10 та вісім смертей відповідно.

Пізніше уповноважена з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн заявила про ще одну загиблу дитину.

7 січня в Алмати було розстріляно автомобіль, у якому перебували 15-річний підліток із батьком. Неповнолітнього доправили до однієї з дитячих лікарень. Проте лікарі врятувати юнака не змогли.

Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію «технічною помилкою».

Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.

Нагадаємо, 8 січня газета Jerusalem Post із посиланням на МЗС Ізраїлю повідомила, що під час заворушень в Алмати загинув 22-річний громадянин Ізраїлю Леван Когіашвілі. Ізраїльський уряд нині організує доставку тіла на батьківщину.

За інформацією МВС Казахстану, число затриманих під час протестів перевищило п'ять тисяч, а саме – 5135 людей.

Нагадаємо, вчора в Алмати очевидці повідомляли про бої.

10 січня влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу.

Напередодні Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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