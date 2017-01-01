Протести в Ірані: є жертви

У ніч на 31 грудня в Ірані загинули двоє протестувальників

Двоє учасників масових протестів загинули в Ірані у ніч на неділю, 31 грудня. Це підтвердила місцева влада. «У Доруді (місто у західній частині Ірану - Ред.) був несанкціонований протест і люди вийшли на вулицю, реагуючи на заклики ворожих груп, що призвело до сутичок», - заявив заступник губернатора провінції Лурестан Хабібула



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У ніч на 31 грудня в Ірані загинули двоє протестувальників

Двоє учасників масових протестів загинули в Ірані у ніч на неділю, 31 грудня. Це підтвердила місцева влада.

«У Доруді (місто у західній частині Ірану - Ред.) був несанкціонований протест і люди вийшли на вулицю, реагуючи на заклики ворожих груп, що призвело до сутичок», - заявив заступник губернатора провінції Лурестан Хабібула Ходжастепур. Посадовець підкреслив, що поліція не стріляла у натовп. На державному телебаченні Ірану повідомили, що протестувальників убили «іноземні агенти».

Водночас міністр внутрішніх справ Ірану Абдольреза Рахмані Фазлі пригрозив учасникам акцій.

«Ті, хто пошкоджує громадську власність, порушує порядок і закон, повинні нести відповідальність за свою поведінку та заплатити ціну», - цитує Фазлі інформагенція AFP.

Протести в низці іранських міст тривають уже третю ніч. Інформагенція AFP повідомляє про тимчасове відключення урядом мобільного інтернету через те, що окремі медіа-канали в сервісі Telegram заохочували «збройне повстання». Окрім того, інформагенція повідомляє про атаки протестувальників на муніципальні будівлі.

Державні медіа Ірану визнали, що замовчували протести деякий час за вказівкою згори. Вони також повідомили, що дехто з протестувальників скандував гасла за монархію, яка була в країні до Ісламської революції 1979 року.

Корпус вартових іранської революції (КВІР) досі не втрутився в ситуацію.

Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

Адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews).

Джерело: Deutsche Welle