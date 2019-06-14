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    У світі

    Протестувальники закидали камінням кортеж прем’єра Албанії

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    <p>Протести в Албанії, архівне фото</p> - Протестувальники закидали камінням кортеж прем’єра Албанії

    Протести в Албанії, архівне фото

    Люди закидали урядові автомобілі каменями та іншими предметами, і при цьому скандували «Рама, геть!»

    В Албанії демонстранти напали на кортеж прем'єра і лідера правлячої партії Еді Рами.

    Про це повідомляє видання Exit.

    Протестуючі заблокували дорогу, по якій Еді Рама їхав у місто Либражди, щоб оголосити кандидата у мери від Соціалістичної партії.

    Люди закидали урядові автомобілі каменями та іншими предметами, і при цьому скандували «Рама, геть!».

    У результаті протестів затримали сім регіональних представників опозиційної Демократичної партії.

    Крім того, затримали 16 безпосередніх учасників протестів.

    Нагадаємо, президент Албанії через протести скасував місцеві вибори.

    Як повідомлялося, протести в Албанії почалися у лютому 2019 року. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.

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