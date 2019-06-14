Протестувальники закидали камінням кортеж прем’єра Албанії
Протести в Албанії, архівне фото
Люди закидали урядові автомобілі каменями та іншими предметами, і при цьому скандували «Рама, геть!»
В Албанії демонстранти напали на кортеж прем'єра і лідера правлячої партії Еді Рами.
Про це повідомляє видання Exit.
Протестуючі заблокували дорогу, по якій Еді Рама їхав у місто Либражди, щоб оголосити кандидата у мери від Соціалістичної партії.
Люди закидали урядові автомобілі каменями та іншими предметами, і при цьому скандували «Рама, геть!».
У результаті протестів затримали сім регіональних представників опозиційної Демократичної партії.
Крім того, затримали 16 безпосередніх учасників протестів.
Нагадаємо, президент Албанії через протести скасував місцеві вибори.
Як повідомлялося, протести в Албанії почалися у лютому 2019 року. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.