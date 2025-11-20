Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років

Путін додав, що важливіше не кількість років, а те, «як прожити, навіщо і для чого»

Середню тривалість життя в Росії можна довести до 150 років. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на конференції «Сбера» AI Journey-2025, пише «Главком».

Обіцянка диктатора прозвучала на тлі рекордного скорочення тривалості життя в Росії: згідно з даними Росстату, минулого року показник знизився майже на сім місяців – до 72,84 року. Такого різкого падіння в країні не фіксували з часів пандемії, а якщо виключити її з розрахунків – з 2000 року.

«Тривалість життя можна, напевно, довести до 150 років, але й цього завжди буде мало, так само як і грошей», – сказав Путін. При цьому він додав, що важливіше не кількість років, а те, «як прожити, навіщо і для чого». Відповіді на ці питання дають «традиційні цінності», підкреслив Путін.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».

Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».