Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
фото: пресслужба Кремля

Путін додав, що важливіше не кількість років, а те, «як прожити, навіщо і для чого»

Середню тривалість життя в Росії можна довести до 150 років. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на конференції «Сбера» AI Journey-2025, пише «Главком».

Обіцянка диктатора прозвучала на тлі рекордного скорочення тривалості життя в Росії: згідно з даними Росстату, минулого року показник знизився майже на сім місяців – до 72,84 року. Такого різкого падіння в країні не фіксували з часів пандемії, а якщо виключити її з розрахунків – з 2000 року.

«Тривалість життя можна, напевно, довести до 150 років, але й цього завжди буде мало, так само як і грошей», – сказав Путін. При цьому він додав, що важливіше не кількість років, а те, «як прожити, навіщо і для чого». Відповіді на ці питання дають «традиційні цінності», підкреслив Путін.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. 

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».

Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».

Теги: путін росіяни довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп знайшов слабке місце Путіна
Трамп знайшов слабке місце Путіна
22 жовтня, 09:34
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
23 жовтня, 19:09
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
28 жовтня, 13:17
Мати полоненого окупанта розповіла свою історію
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
25 жовтня, 18:15
Наслідки атаки РФ на Харків 22 жовтня 2025 року
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
25 жовтня, 17:57
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
2 листопада, 16:37
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби
Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби
5 листопада, 16:26
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua