Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
4 грудня, мав відбутися офіційний візит президента Польщі до Будапешта
фото: LRT

Президент Польщі вирушить до Угорщини 3 грудня для участі у зустрічі лідерів Вишеградської групи

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення відмовитися від запланованих двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це відбулося після того, як угорський урядовий очільник здійснив візит до російського диктатора Володимира Путіна. Про рішення повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише «Главком».

«Президент Навроцький вирішив звузити програму свого візиту до Угорщини лише участю в саміті президентів Вишеградської групи в Естергомі», – зазначив Пшидач.

Президент Навроцький вирушить до Угорщини 3 грудня для участі у зустрічі лідерів Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина), де планується обговорити питання регіональної безпеки та подальшої співпраці.

Наступного дня, 4 грудня, мав відбутися офіційний візит до Будапешта та низка двосторонніх зустрічей, включно з переговорами з Віктором Орбаном, але ця частина програми була скасована.

Нагадаємо, будь-який мирний план для України має бути прийнятий у Києві. «Вирішальний голос» у переговорах повинен бути за українцями. Як інформує «Главком», про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив у коментарі The Guardian.

«Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах», – висловився польський лідер.

Навроцький наголосив, що не варто забувати про те, хто є агресором.

