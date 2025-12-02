Головна Світ Політика
Путін пригрозив відрізати Україну від моря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін пригрозив відрізати Україну від моря
Путін видав нову порцію заяв
Путін погрожує ударами по портах України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах та суднах, які заходять до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Також Путін пригрозив відрізати Україну від моря.

Як повідомлялося, російський танкер Midvolga 2 зазнав атаки приблизно за 80 миль (128,7 км) від узбережжя Туреччини. Головне управління з морських справ Туреччини повідомляє, що судно прямувало з Росії до Грузії і перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу, однак вони не постраждали. Після атаки танкер Midvolga 2 змінив курс і прямує в бік турецького міста Синоп.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна не причетна до атаки на російський танкер Midvolga 2.

До слова, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Згодом стало відомо, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства.

Теги: війна путін порт

