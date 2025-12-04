Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
Донька Путіна під час розмови з журналістом у Парижі
фото: ТСН

Журналіст ТСН «зловив» ймовірну доньку Путіна біля французької галереї, де вона працює

Журналістські розслідування раніше вже встановили, що в Парижі мешкає донька Володимира Путіна та однієї з найбагатших жінок Росії Світлани Кривоногих. Дівчина, яку ідентифікують як Лізу, або на французький манер Луїзу, разюче схожа на російського диктатора і працює в невеликій художній галереї французької столиці. Журналістові ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з передбачуваною донькою Путіна і поставити їй кілька запитань, передає «Главком».

Місце роботи Луїзи – галерея L gallery – розташована у 20-му районі Парижа, подалі від туристичних маршрутів. Це невеличке приміщення, де на виставках-продажах розміщується до 20 картин.

Відкриття чергової виставки, де була присутня Луїза, відбулося у середу, 3 грудня. Спочатку її було важко розгледіти через запітнілі шибки. Серед присутніх, які розглядали картини та пили алкогольні напої, раптом у вікні з’явилося обличчя, яке вражаюче нагадувало Володимира Путіна.

Коли галерея зачинялася, близько 21-ї години, відвідувачі почали розходитися. Усередині залишилося п'ятеро осіб: два керівники, два менеджери та невідомий чоловік, який, імовірно, був охоронцем Лізи. Близько 11-ї вечора ця група вийшла на вулицю, і Ліза йшла однією з останніх.

Коли журналіст ТСН підійшов до неї, оточення Лізи, схоже, злякалося і чоловіки «заклякли». Журналіст привітався, представився і заявив, що має кілька запитань.

На початку Ліза заявила, що не давала дозволу на знімання. У відповідь журналіст парирував: «Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це».

Далі відбувся такий діалог:

Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?

А я тут при чому?

Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: «Тату, припини обстрілювати Київ».

Ну, звісно.

Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких «Петріотів»...

Ну, ви уявляєте, як я зараз поїду?

Журналіст запропонував купити їй квиток, але зауважив, що через її батька літаки до України не літають.

Луїза завершила розмову такими словами: «Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль... Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися сміливості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти».

Під час монтажу сюжету, журналіст звернув увагу, що один із чоловіків, які вийшли з галереї, супроводжував Лізу як професійний охоронець. Також під час спілкування раптово перестав працювати безпроводовий мікрофон, що, можливо, було наслідком глушіння. На щастя, розмову записала «пушка» на камері.

Як повідомлялося раніше, російська журналістка Анастасія Родіонова, яка наразі мешкає в Парижі, оприлюднила на своїй Facebook-сторінці публікацію про те, що в паризьких інституціях Studio Albatros і L gallery працює Єлизавета Кривоногих – донька російської мільярдерки Світлани Кривоногих. Згідно з розслідуваннями Proekt.media у 2020 році, Світлана Кривоногих є колишньою партнеркою Володимира Путіна. Видання зазначає, що Єлизавета, ймовірно, позашлюбна донька Путіна. 

Раніше «Главком» повідомляв: доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з’являються на публіці. Вони діти Путіна від шлюбу з Людмилою Путіною. Пара розлучилася 2013 року після майже 30 років подружнього життя.

Теги: журналіст путін Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами речника диктатора, вчора вперше відбувся «прямий обмін думками» між Вашингтоном і Москвою щодо мирного плану
Путін не відхиляв мирний план для завершення війни – Кремль
Вчора, 12:12
Блогерка викликала дискусію в мережі
Блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори
30 листопада, 18:24
Путін не бачить проблем у тому, щоб водити за носа США
Чергова димова завіса Путіна. Чого чекати Україні та ЄС від переговорів?
28 листопада, 13:05
Путін хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
27 листопада, 02:41
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58
Бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії двояке значення
Ядерна істерія Путіна: відчайдушний хід проти Китаю та Заходу
9 листопада, 17:45
Поки Трамп і РФ міряються «ядеркою», Китай невпинно нарощує воєнну потужність
За крок до Третьої Світової, або Останній шантаж Путіна
8 листопада, 16:30
Спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах
Покровськ. Ціна російського наступу
7 листопада, 17:33
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22

Соціум

Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
Названо найчистіше місто
Названо найчистіше місто
У Китаї вперше за 33 роки з'явиться податок на контрацептиви
У Китаї вперше за 33 роки з'явиться податок на контрацептиви
Ілон Маск назвав наступного президента США
Ілон Маск назвав наступного президента США
Вищий суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії
Вищий суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії
Удар по нафтобазі у Тамбовській області: Генштаб повідомив деталі
Удар по нафтобазі у Тамбовській області: Генштаб повідомив деталі

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua