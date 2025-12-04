Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі

Донька Путіна під час розмови з журналістом у Парижі

Журналіст ТСН «зловив» ймовірну доньку Путіна біля французької галереї, де вона працює

Журналістські розслідування раніше вже встановили, що в Парижі мешкає донька Володимира Путіна та однієї з найбагатших жінок Росії Світлани Кривоногих. Дівчина, яку ідентифікують як Лізу, або на французький манер Луїзу, разюче схожа на російського диктатора і працює в невеликій художній галереї французької столиці. Журналістові ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з передбачуваною донькою Путіна і поставити їй кілька запитань, передає «Главком».

Місце роботи Луїзи – галерея L gallery – розташована у 20-му районі Парижа, подалі від туристичних маршрутів. Це невеличке приміщення, де на виставках-продажах розміщується до 20 картин.

Відкриття чергової виставки, де була присутня Луїза, відбулося у середу, 3 грудня. Спочатку її було важко розгледіти через запітнілі шибки. Серед присутніх, які розглядали картини та пили алкогольні напої, раптом у вікні з’явилося обличчя, яке вражаюче нагадувало Володимира Путіна.

Коли галерея зачинялася, близько 21-ї години, відвідувачі почали розходитися. Усередині залишилося п'ятеро осіб: два керівники, два менеджери та невідомий чоловік, який, імовірно, був охоронцем Лізи. Близько 11-ї вечора ця група вийшла на вулицю, і Ліза йшла однією з останніх.

Коли журналіст ТСН підійшов до неї, оточення Лізи, схоже, злякалося і чоловіки «заклякли». Журналіст привітався, представився і заявив, що має кілька запитань.

На початку Ліза заявила, що не давала дозволу на знімання. У відповідь журналіст парирував: «Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це».

Далі відбувся такий діалог:

Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?

А я тут при чому?

Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: «Тату, припини обстрілювати Київ».

Ну, звісно.

Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких «Петріотів»...

Ну, ви уявляєте, як я зараз поїду?

Журналіст запропонував купити їй квиток, але зауважив, що через її батька літаки до України не літають.

Луїза завершила розмову такими словами: «Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль... Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися сміливості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти».

Під час монтажу сюжету, журналіст звернув увагу, що один із чоловіків, які вийшли з галереї, супроводжував Лізу як професійний охоронець. Також під час спілкування раптово перестав працювати безпроводовий мікрофон, що, можливо, було наслідком глушіння. На щастя, розмову записала «пушка» на камері.

Як повідомлялося раніше, російська журналістка Анастасія Родіонова, яка наразі мешкає в Парижі, оприлюднила на своїй Facebook-сторінці публікацію про те, що в паризьких інституціях Studio Albatros і L gallery працює Єлизавета Кривоногих – донька російської мільярдерки Світлани Кривоногих. Згідно з розслідуваннями Proekt.media у 2020 році, Світлана Кривоногих є колишньою партнеркою Володимира Путіна. Видання зазначає, що Єлизавета, ймовірно, позашлюбна донька Путіна.

Раніше «Главком» повідомляв: доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з’являються на публіці. Вони діти Путіна від шлюбу з Людмилою Путіною. Пара розлучилася 2013 року після майже 30 років подружнього життя.