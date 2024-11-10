Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін підписав угоду про взаємну оборону з КНДР

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін підписав угоду про взаємну оборону з КНДР
Росія так і не підтвердила присутність північнокорейських військ в своїй країні
фото з відкритих джерел

Договір посилює тісніші зв’язки між Москвою та Пхеньяном

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про стратегічне партнерство країни з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону. Про це повідомляє Reuters.

Верхня палата Росії ратифікувала договір цього тижня, а нижня палата схвалила його минулого місяця. Указ з описом законодавчих процедур з’явився 9 листопада на урядовому вебсайті.

Договір посилює тісніші зв’язки між Москвою та Пхеньяном.

Водночас Росія так і не підтвердила присутність північнокорейських військ в своїй країні.

До слова, Кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії на якомога триваліший час.

Нагадаємо, на прикордонних з Україною територіях Росії присутні 11 тис. північнокорейських військових. Частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Наразі війська КНДР перебувають у Курській області.

Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.

Теги: росія путін закон Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
Путін підписав угоду про взаємну оборону з КНДР
Путін підписав угоду про взаємну оборону з КНДР
Росія оштрафувала Google на суму, більшу за обсяг світової економіки
Росія оштрафувала Google на суму, більшу за обсяг світової економіки
У Пакистані терорист підірвав себе на залізничному вокзалі: 25 людей загинули
У Пакистані терорист підірвав себе на залізничному вокзалі: 25 людей загинули
Під удар потрапив стратегічний об'єкт у Тульській області РФ (відео)
Під удар потрапив стратегічний об'єкт у Тульській області РФ (відео)
Картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн (фото)
Картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
30K
Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
27K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
11K
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Новини

Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Сьогодні, 00:45
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік
Вчора, 23:42
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Вчора, 23:10
Іран заперечив причетність до замаху на Трампа
Вчора, 22:43
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua