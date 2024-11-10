Путін підписав угоду про взаємну оборону з КНДР

Росія так і не підтвердила присутність північнокорейських військ в своїй країні

Договір посилює тісніші зв’язки між Москвою та Пхеньяном

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про стратегічне партнерство країни з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону. Про це повідомляє Reuters.

Верхня палата Росії ратифікувала договір цього тижня, а нижня палата схвалила його минулого місяця. Указ з описом законодавчих процедур з’явився 9 листопада на урядовому вебсайті.

Договір посилює тісніші зв’язки між Москвою та Пхеньяном.

Водночас Росія так і не підтвердила присутність північнокорейських військ в своїй країні.

До слова, Кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії на якомога триваліший час.

Нагадаємо, на прикордонних з Україною територіях Росії присутні 11 тис. північнокорейських військових. Частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Наразі війська КНДР перебувають у Курській області.

Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.