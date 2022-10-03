П’ють алкоголь та сплять просто неба: як відбувається «могилізація» мешканців Норильська (відео)

Окупант каже, що близько 500 призовників уже тиждень палять багаття та сплять на землі

Нещодавно мобілізованих росіян із Норильська залишили спати на вулиці поблизу лісу. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Автор відео стверджує, що їх розмістили у лісі біля військової частини міста Омська. Чоловіки чекають на заселення у частину немаю навіть на чому спати.

Окупант каже, що на іншому боці дороги близько 500 призовників живуть так уже тиждень: палять багаття, зігріваються алкоголем і сплять на землі.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.