Росія продовжує бити антирекорди по заражуваності Covid-19

У Росії вважають, що рекламна кампанія власної вакцини провалилася, зважаючи на приріст заражень коронавірусом

Зростання інфекції спостерігається майже у всіх регіонах РФ. Кількість летальних випадків рекордно велика

У Росії триває оновлення пікових показників по заражуваності коронавірусом. Добовий приріст нових заражень перевищив 34 тис., повідомляють російські ЗМІ.

«За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції – понад 34 тис. осіб у 85 регіонах, у тому числі виявлено активних 2 925 (8,5%) без клінічних проявів», – йдеться у повідомленні оперативного штабу.

Кількість заражень, таким чином, виявилася на 1 095 випадків більша, ніж днем раніше. Зростання інфекції спостерігається практично у всіх регіонах країни, к Москві за добу виявлено 6 740 нових заражень, у Санкт-Петербурзі – 3 323. Усе це відбувається на фоні рекламної кампанії власної російської вакцини та її нібито абсолютної дієвості.

Показники по смертності незначно знизилися в порівнянні з піковими значеннями суботи. За минулу добу в Росії зафіксовано 997 летальних випадків від ковіду – на п'ять менше, ніж напередодні. Всього за час пандемії в Росії зареєстровано вже понад 7 млн випадків коронавірусної інфекції і понад 223 тис. смертей.

Зростання інфекції в Росії спостерігається вже протягом багатьох тижнів. Експерти пояснюють це низьким рівнем вакцинації серед населення, незважаючи на рекламу вакцини і відсутністю жорстких обмежувальних заходів.

Нагадаємо, минулої доби у Росії виявили 33208 – це новий антирекорд за весь час пандемії. Кількість смертей від коронавірусу зросла за добу на 1002 випадки проти 999 днем раніше, і це вперше, коли кількість смертей перевищила тисячу випадків.

До слова, Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.

І начебто саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат Спутник-V.