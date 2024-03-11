Вибори 17 березня. Ходорковський нагадав головну слабість Путіна, по якій треба вдарити

Ходорковський: «Якщо росіяни повірять, що не було більшості за Путіна, то це так і залишиться в суспільній свідомості»

Ходорковський впевнений, що немає значення як будуть пораховані голоси, важливо, у що повірять люди

Головна вразливість авторитарних режимів у тому, що вони не проводять чесних виборів. Якщо ж росіяни повірять, що більшість людей насправді не голосують за Путіна, все у державі «перевернеться за один день». Таку заяву зробив російський опозиційний політичний діяч Михайло Ходорковський для видання «Медуза».

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Російські опозиціонери вигадали акцію «Опівдні проти Путіна». Її сенс у тому, що усі противники чинної влади мають одночасно прийти на виборчі дільниці в останній день голосування, 17 березня, о 12 годині дня, і побачити, що вони не одні.

«Коли ми ухвалювали рішення про підтримку цієї акції, ми виходили з того, що люди повинні побачити: тих, хто проти Путіна, насправді більше, ніж їм здається. Одна з головних технологій авторитарних режимів – переконувати своїх підданих, що кожен із них окремо може бути «проти», але й інші «за». І щоб із цим боротися, потрібен зоровий образ», – вважає опозиціонер.

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За словами Ходорковського, немає значення як будуть пораховані голоси, важливо, у що повірять люди. На його думку, якщо росіяни повірять, що не було більшості за Путіна, то це так і залишиться в суспільній свідомості.

«Це спрацювало з підписами за Надєждіна: до черг Путін казав, що зібрав три мільйони підписів і йому вірили: «Ну, напевно міг». А після того, як усі побачили, які черги вишикувалися, коли збирали лише 200 тисяч підписів за Надєждіна, всі зрозуміли, що цих трьох мільйонів путінських – їх немає. Що то туфта чиста», – вважає російський діяч.

Опозиційний політичний експерт запевняє, що головна вразливість авторитарних режимів у тому, що вони не проводять чесних виборів. І доки люди вірять, що більшість людей за режим, він і тримається. А коли ця віра зникає, то все перевертається в один день.

«Ми пам'ятаємо приклад соціалістичної Румунії: (її президента, лідера націонал-комуністичної диктатури Ніколае Чаушеску – ред.) Чаушеску зрештою розстріляли на мітингу, який він зібрав на власну підтримку», – нагадав Ходорковський.

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На його думку, найголовніше у цій акції, щоб росіяни побачили одне одного, як це було на прощанні з Навальним чи збором голосів за Надєждіна.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми та екскандидат у президенти РФ Борис Надєждін заявив, що в останній день голосування люди обов'язково мають прийти на дільниці і проголосувати не за Володимира Путіна.

Борис Надєждін додав, що ставити перед своїми прихильниками більш жорсткі умови він не буде, адже вони лише знизять ефективність самої акції.

Стало відомо, що Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах. Журналісти з’ясували, що керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила спеціальний чат для «віп-фанзони» мітингу на Червоній площі. Офіційно захід приурочено до анексії Криму.

В обмін на участь у заході студентам обіцяють роздати брендовані речі і звільнити від навчання на весь день.