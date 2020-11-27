Міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу

Урядовець розповів, що перехворів у легкій формі

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов видужав від коронавірусу. Глава МОЗ планує вже в суботу, 27 листопада, з'явитися на роботі. Про своє одужання Степанов заявив в ефірі телеканалу «Наш»..

Своє самопочуття міністр назвав хорошим і подякував усім за турботу.

«Завтра планую їхати в міністерство і виходити на роботу, а не працювати в дистанційному режимі», - наголосив Степанов.

Він додав, що його хвороба проходила в легкій формі. При цьому температура трималася кілька днів.

Нагадаємо, що про хворобу Максима Степанова стало відомо 14 листопада. Він самоізолювався вдома. Зокрема, він у перший же день хвороби заявив, що лікується як звичайний пацієнт, щоб перевірити як працює в умовах пандемії українська медична система. Зазначимо, що Степанов буквально кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада ввели новий метод виклику мобільної бригади для хворих Covid-19. Тепер громадяни через контакт-центр самостійно можуть замовити бригаду для проведення тестування.

Також в НСЗУ роз'яснили, як знайти сімейного лікаря, не виходячи з дому.

Нагадаємо, що очільник МОЗ заявив, що лікувати хворого на Covid-19 повинні й без сімейного лікаря.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про алгоритм дій при Covid-19, якщо немає декларації з лікарем. Близько 26% українців досі не обрали лікаря первинної ланки та не уклали з ним декларацію.

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