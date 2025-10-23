Головна Світ Соціум
Рак серед молоді зростає: вчені назвали найбільш поширені види

Дослідження у 42 країнах показало, що найчастіше серед осіб віком 20–49 років виявляють колоректальний, рак щитовидної та молочної залози

У більшості країн світу фіксується зростання випадків деяких видів раку серед молодих дорослих. Найшвидше зростає рак щитовидної залози, рак нирок та рак ендометрію, тоді як колоректальний рак залишається лідером серед онкозахворювань у віковій групі 20–49 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Annals of Internal Medicine.

Вчені проаналізували статистику щодо 13 типів раку у 42 країнах на п’яти континентах за період 2003–2017 років. Дослідження показало, що онкологічні захворювання серед людей віком від 20 до 49 років зростають.

Найшвидше зростала захворюваність на рак щитовидної залози – середньорічне збільшення складало 3,57%. Далі у рейтингу рак нирок (2,21%) та рак ендометрію (1,66%). Колоректальний рак зростав дещо повільніше – у середньому на 1,45% на рік, проте саме він лідирує серед молоді.

Також фіксується зростання захворюваності на рак щитоподібної та молочної залози, колоректальний рак, рак нирок, ендометрію та лейкемію було зафіксовано у переважній більшості досліджуваних країн.

Майже у 70% країн швидкість зростання нових діагнозів була вищою серед молодих людей порівняно зі старшими віковими групами. Автори дослідження припускають, що на це впливають спільні фактори ризику, такі як ожиріння, зміни у харчуванні та часте вживання антибіотиків.

Водночас науковці наголошують, що профілактика раку має охоплювати всі вікові групи, оскільки більшість випадків онкології все ще припадає на людей старшого віку.

Нагадаємо, що нова система штучного інтелекту C2S-Scale 27B, розроблена Google DeepMind та Єльським університетом, дозволяє прогнозувати ефективність препаратів проти ракових пухлин і знаходити нові підходи до лікування. ШІ проаналізував понад 4000 ліків і визначив, які з них можуть підсилювати імунну відповідь організму на «холодні» пухлини без шкоди для здорових клітин.

