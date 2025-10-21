«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання

Спортсменка наголосила на важливості медичних обстежень

Титулована українська шаблістка, срібна призерка Олімпійських Ігор-2016 та чемпіонка Ігор-2024 Олена Кравацька опублікувала пост про своє здоров’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Кравацька написала, що рак забрав життя її мами.

«Вона жила з цим роками. Агресивний мутуючий ген. Цей ген є і в мене. BRCA1. Я дізналася про це нещодавно. Після мами, після тітки, після бабусі й прабабусі – усіх, хто пішов від раку. І я не чекатиму, поки він прокинеться», – написала фехтувальниця.

Олена розповіла, що спочатку пережила шок: «Так, коли я побачила результат – я плакала. Було страшно. Але потім зібрала себе. Бо страх – не стратегія. А дія – це сила».

Ген BRCA1 (Breast Cancer Gene 1) - це один із ключових генів, який відповідає за репарацію ДНК (відновлення пошкоджень у клітинах) і допомагає запобігати розвитку злоякісних пухлин, особливо раку молочної залози та яєчників.

Мутації в цьому гені порушують механізми «самовідновлення» клітин, що значно підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Зараз Кравацька проходить обстеження кожні 3-6 місяців, і закликає всіх інших регулярно робити мамографію або УЗД, генетичні тести та обстеження в гінеколога. У серпні цього року спортсменка пережила втрату матері, яка боролася з онкологічним захворюванням на пізній стадії.

Фехтувальниця наголошує, що її мета – говорити відкрито про ризики і допомагати іншим жінкам не боятися діагностики: «Якщо цей допис змусить хоча б одну жінку пройти обстеження – я вже недарма про це написала. Бо краще перевірити й бути спокійною, ніж дізнатись, коли вже пізно».

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції.

Як повідомлялося, колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

«Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років – і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?... Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути – відразу стає погано», – розповіла ведуча.