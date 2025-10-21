Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
Титулована шаблістка прагне завоювати особисту медаль великих стартів
Джерело: Соціальні мережі Олени Кравацької

Спортсменка наголосила на важливості медичних обстежень

Титулована українська шаблістка, срібна призерка Олімпійських Ігор-2016 та чемпіонка Ігор-2024 Олена Кравацька опублікувала пост про своє здоров’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Кравацька написала, що рак забрав життя її мами. 

«Вона жила з цим роками. Агресивний мутуючий ген. Цей ген є і в мене. BRCA1. Я дізналася про це нещодавно. Після мами, після тітки, після бабусі й прабабусі – усіх, хто пішов від раку. І я не чекатиму, поки він прокинеться», – написала фехтувальниця.

Олена розповіла, що спочатку пережила шок: «Так, коли я побачила результат – я плакала. Було страшно. Але потім зібрала себе. Бо страх – не стратегія. А дія – це сила».

Ген BRCA1 (Breast Cancer Gene 1) - це один із ключових генів, який відповідає за репарацію ДНК (відновлення пошкоджень у клітинах) і допомагає запобігати розвитку злоякісних пухлин, особливо раку молочної залози та яєчників.
Мутації в цьому гені порушують механізми «самовідновлення» клітин, що значно підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Зараз Кравацька проходить обстеження кожні 3-6 місяців, і закликає всіх інших регулярно робити мамографію або УЗД, генетичні тести та обстеження в гінеколога. У серпні цього року спортсменка пережила втрату матері, яка боролася з онкологічним захворюванням на пізній стадії. 

Фехтувальниця наголошує, що її мета – говорити відкрито про ризики і допомагати іншим жінкам не боятися діагностики: «Якщо цей допис змусить хоча б одну жінку пройти обстеження – я вже недарма про це написала. Бо краще перевірити й бути спокійною, ніж дізнатись, коли вже пізно».

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. 

Як повідомлялося, колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

«Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років – і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?... Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути – відразу стає погано», – розповіла ведуча.

Теги: рак онкологія Фехтування Олена Кравацька жінка фехтувальниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Великій Британії знайшли комарів, які переносять небезпечні віруси
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
6 жовтня, 07:56
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
30 вересня, 02:24
Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
30 вересня, 01:55
Дим здійнявся над містом після атаки
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
4 жовтня, 06:59
Трамп зробив заяву щодо України
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
13 жовтня, 05:54
Комахи виду Culiseta annulata вперше зафіксовані у природному середовищі Ісландії
У Ісландії вперше оселилися комарі
Сьогодні, 18:51
Телеведуча швидко оговталась після падіння
Курйоз у прямому етері: у США 67-річна ведуча впала під час підтягування
1 жовтня, 09:53
Лауреати премії створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть протікати гази та інші хімічні речовини
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії
8 жовтня, 13:10
Стенофіла така ж смачна, як арабіка
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
11 жовтня, 05:00

Новини

Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua