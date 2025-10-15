Головна Світ Соціум
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові

Вчені розкрили, як клітини раку крові ховаються від імунної системи
Щоб зрозуміти роль білка, дослідники використовували метод генного редагування CRISPR/Cas9 – свого роду «молекулярні ножиці»

Вчені з Лундського університету (Швеція) з'ясували, що білок SLAMF6 дозволяє раковим клітинам при гострому мієлоїдному лейкозі уникати атак з боку імунної системи.

Гострий мієлоїдний лейкоз (ОМЛ) – це агресивна форма раку крові, при якій злоякісні клітини швидко розмножуються у кістковому мозку та витісняють здорові. Зазначається, що існуючі методи лікування, такі як хіміотерапія та пересадка стовбурових клітин, часто виявляються недостатньо ефективними. Про це пише «Главком» із посиланням на Nature.

У ході дослідження вчені провели докладний аналіз (так зване«картування») білків, що знаходяться на поверхні ракових стовбурових клітин – саме з їхньою допомогою пухлина взаємодіє з навколишнім середовищем. Порівнявши дані із зразками від здорових людей, вони виявили білок SLAMF6, який є тільки на оболонках злоякісних клітин.

Щоб зрозуміти роль цього білка, дослідники використовували метод генного редагування CRISPR/Cas9 – свого роду «молекулярні ножиці», які дозволяють вимикати або змінювати гени в клітині. Виявилося, що SLAMF6 допомагає раковим клітинам ховатися від Т-клітин – бійців імунної системи, які зазвичай знищують пухлинні утворення.

У ході додаткового експерименту вчені створили спеціальне антитіло, яке блокує роботу SLAMF6. Коли цей білок переставав працювати, імунні клітини знову починали «бачити» пухлину та ефективно знищували її – як у лабораторних умовах, так і у піддослідних мишей.

«Це було як включити імунну систему наново і відібрати у ракових клітин здатність ховатися», – пояснив Карл Санден, один із авторів дослідження.

Тепер команда продовжує роботу над удосконаленням антитіла та підготовкою до клінічних випробувань. Це відкриття може стати важливим кроком до створення нових, точніших методів лікування лейкозу, стійкого до терапії.

Раніше учені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин. Фізична активність може не лише допомогти запобігти виникненню раку молочної залози, але й боротися з ним на клітинному рівні – під час тренування м’язи виділяють речовини, які пригнічують ріст онкоклітин. 

