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«Разбудите его»: росіяни шоковані поведінкою Путіна під час відступу військ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Разбудите его»: росіяни шоковані поведінкою Путіна під час відступу військ
Путін 10 вересня відкрив колесо огляду
фото з відкритих джерел

Російський диктатор взяв участь у святкуванні дня Москви

Російські війська зазнають в Україні поразки та полишають місто за містом. Проте у самій країні-агресорці ніби не помічають цієї ганьби та 10 вересня гучно святкують день міста Москви.

Так, уранці диктатор Володимир Путін відкрив 140-метрове колесо огляду «Сонце Москви» у столичному парку ВДНГ, нові міжнародні центри самбо та боксу в «Лужниках». Також заплановані численні виставки, концерти, фестивалі, а увечері – салют.

Тим часом, російська пропагандистка Маргарита Симоньян не знайшла, що сказати з приводу поразок російських окупантів. Спромоглася лише зробити репост від іншого пропагандиста – Андрія Медвєдєва. У тексті йдеться про «Великий відступ» 1915 року. Мовляв, у ньому немає нічого страшного, бо вже за рік стався переможний Брусилівський прорив.

Тим часом, росіяни у коментарях висловлюють незадоволення діями влади. На думку громадян, не феєрверками треба перейматися, а ситуацією на фронті.

  • «У нас президент открывает колесо обозрения в Москве.  В пресслужбе Кремля вменяемые люди работают вообще?».
  • «Колесо обозрения и салют – это важнее».
  • «Салют в Москве насколько уместен сегодня? Ваше мнение».
  • «Абсолютно не уместен. Когда на амуницию солдатам собирают деньги кто сколько может, в Москве салют и дорогостоящий праздник. Не понятно вообще это».
  • «Прекратите это безумие с праздничными речами и улыбками по телевизору! С салютами! Верю в нашу армию!».
  • «Бесят новости! Какие праздники! Отключите эти новости к чертовой матери! Какое голосование ! Какое дзюдо, какое колесо?».
  • «Московские уроды празднуют, а люди воюют без бронежилетов. Почему не дадут деньги на экипировку, тепловизоры, беспилотники, а тратят деньги на праздничные мероприятия? Это просто предательская политика. Губят людей так же как и укрофашисты! Что с той, что с нашей стороны правят уроды!».
  • «Ничего, вечером в москве салют, отмечают взятие Изюма».
  • «Где посадки генералитета?».
  • «Маргарита, у народа к Вам просьба, подойдите там к президенту, разбудите его. Может он вернётся в реальность и перестанет праздновать».
  • «Это называется великое предательство».
  • «Это называется «просрали», все все видели, знали. Простой народ делает выводы, а не хотите ли господа генералы , снова нас продать».
  • «Похоже больше, что просрали скопление войск, просрали наступление, просрали харьковское направление, предав доверившихся нам. Лучше напишите о том, что ответственные командующие этим направлением на трибунале в Донецке».

Нагадаємо, рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.

Теги: контрнаступ Харківщина Москва путін диктатор

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