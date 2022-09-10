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«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти
фото з відкритих джерел

Депутати просять Путіна піти у відставку, оскільки його методи управління державою безнадійно застаріли та не відповідають інтересам РФ

Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. Протокольне рішення депутатів оприлюднили на офіційному сайті округу.

У зверненні зазначається, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для благополуччя РФ необхідна зміна влади.

«Наближаються вибори, і за кілька днів склад нашої Ради зміниться. Ми займали свої посади п'ять років і настав час поступитися ними свіжим людям, з новими ідеями та силами. Дослідження показують, що в країнах із регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста тільки вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось навперекосяк: подвоєння ВВП не трапилося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає й близько. Риторика, яку використовуєте ви та ваші підлеглі, протягом тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою фактично відкинуло нашу країну в епоху Холодної війни. Росію знову почали боятися і ненавидіти, ми знову погрожуємо всьому світу ядерною зброєю. У зв'язку з вищевикладеним, просимо: звільнити себе з посади у зв'язку з тим, що ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу», - йдеться у зверненні.

Раніше про подібне звернення повідомили муніципальні депутати із Санкт-Петербурга, округ «Смольнінське». Вони планують найближчими днями направити звернення до Держдуми із пропозицією звинуватити Путіна у державній зраді через війну в Україні.

Теги: росія відставка путін зарплата вибори

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