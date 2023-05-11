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Регіони Росії вимагають незалежності: вражаючі результати онлайн-референдуму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Регіони Росії вимагають незалежності: вражаючі результати онлайн-референдуму
В онлайн-референдумі взяло участь 5,6 млн осіб
фото ілюстративне

Завтра у Варшаві відбудеться офіційне оголошення результатів онлайн-референдумів за незалежність п'яти регіонів РФ

Завтра, 12 березня, у Варшаві відбудеться пресконференція ініціативних груп з різних регіонів Росії, які оголосять результати проведених онлайн-референдумів за незалежність п'яти регіонів – Кенігсберга (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані ( Краснодарський край), Сибіру та Уралу.

Учасниками пресконференції будуть Максим Кузахметов (Інгрія), Вадим Петров (Кенігсберг), Євген Бурсанідіс (Кубань), а також Станіслав Павловський-Суслов та Андрюс Алманіс.

Модерувати пресконференцію запросили депутата українського парламенту Олега Дунда.

За даними, отриманими під час опитування, за відділення Кенігсберга проголосувало 72,1% 27,9% – проти. За незалежність Інгрії – 66,2%, 33,8% – проти.Щодо Кубані – 55,7% за незалежність, 44,3% – проти. За незалежність Сибіру проголосували 63,9%, 36,1% виступили проти. Незалежність Уралу підтримує 68,2%, не підтримує ідею 31,8%.

Загалом в онлайн-референдумі взяло участь 5 млн 634 особи. При цьому були спроби «Роскомнагляду» заблокувати сайт, на якому проходило голосування.

Організатори планують оголосити про початок підготовки подібних референдумів та інших регіонах Росії.

Регіони Росії вимагають незалежності: вражаючі результати онлайн-референдуму фото 1

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

Теги: росія референдум незалежність

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