Регіони Росії вимагають незалежності: вражаючі результати онлайн-референдуму

Завтра у Варшаві відбудеться офіційне оголошення результатів онлайн-референдумів за незалежність п'яти регіонів РФ

Завтра, 12 березня, у Варшаві відбудеться пресконференція ініціативних груп з різних регіонів Росії, які оголосять результати проведених онлайн-референдумів за незалежність п'яти регіонів – Кенігсберга (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані ( Краснодарський край), Сибіру та Уралу.

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Учасниками пресконференції будуть Максим Кузахметов (Інгрія), Вадим Петров (Кенігсберг), Євген Бурсанідіс (Кубань), а також Станіслав Павловський-Суслов та Андрюс Алманіс.

Модерувати пресконференцію запросили депутата українського парламенту Олега Дунда.

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За даними, отриманими під час опитування, за відділення Кенігсберга проголосувало 72,1% 27,9% – проти. За незалежність Інгрії – 66,2%, 33,8% – проти.Щодо Кубані – 55,7% за незалежність, 44,3% – проти. За незалежність Сибіру проголосували 63,9%, 36,1% виступили проти. Незалежність Уралу підтримує 68,2%, не підтримує ідею 31,8%.

Загалом в онлайн-референдумі взяло участь 5 млн 634 особи. При цьому були спроби «Роскомнагляду» заблокувати сайт, на якому проходило голосування.

Організатори планують оголосити про початок підготовки подібних референдумів та інших регіонах Росії.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.