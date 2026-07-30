Папа Римський Лев XIV здивував правдою про своїх предків

Перший в історії американський понтифік відверто зізнався, що серед його близьких родичів були як раби, так і рабовласники

Перший в історії Папа Римський із США, Лев XIV, уперше публічно розповів про історію своєї родини, заявивши, що серед його предків були як поневолені люди, так і рабовласники. Як пише «Главком» , про це понтифік сказав в інтерв'ю NBC News під час перебування в папській резиденції Кастель-Гандольфо поблизу Рима. Фрагмент цього інтерв'ю розмістили на сторінці Vatican News.

Так, відповідаючи на запитання про своє американське походження, уродженець Чикаго Лев XIV наголосив, що його сім'я має іммігрантське коріння.

«Я походжу з родини, де мої дідусь і бабуся були іммігрантами», – сказав понтифік.

Крім того, Лев XIV розповів, що серед його предків по материнській лінії були як поневолені люди, так і рабовласники.

А ще Папа Римський зазначив, що цінує США за їхню історію та принципи, насамперед за свободу, можливості для людей і традицію приймати іммігрантів з усього світу.

«Мені подобаються відчуття свободи, відчуття можливостей, а також те, що протягом багатьох поколінь Америка запрошувала людей з усього світу стати її частиною», – заявив Лев XIV.

Водночас він наголосив, що після обрання главою Католицької церкви сприймає себе насамперед як понтифіка, а не як представника окремої держави.

«Я думаю про себе більше як про Папу, який просто є американцем. Це не применшує того, що означає бути американцем. Я дуже люблю Америку, але розумію свою місію як служіння Вселенській Церкві та людям у всьому світі», – сказав він.

При цьому він додав: «Моя родина все ще живе в Сполучених Штатах. Я маю велику любов до Америки».

Генеалогічне дослідження родоводу понтифіка

Зазначимо, що бекграунд родини понтифіка раніше досліджував відомий американський історик і генеалог, професор Гарвардського університету Генрі Луїс Гейтс-молодший разом із фахівцями організації American Ancestors та Cuban Genealogy Club of Miami. Його було проведено на замовлення The New York Times Magazine. Вчені змогли простежити родовід понтифіка на 15 поколінь, ідентифікувавши понад 100 предків.

Найбільшу увагу дослідники приділили материнській лінії майбутнього понтифіка. Вони встановили, що його бабуся й дідусь по материнській лінії жили в історичному Сьомому районі Нового Орлеана (Seventh Ward) – районі, який традиційно був осередком луїзіанських креолів. Архівні документи та федеральні переписи населення США початку XX століття класифікували їх як Black («чорношкірі») або mulatto («мулати»), тобто людей змішаного африканського та європейського походження.

Дослідження також показало, що материнська гілка родини має дуже складне походження. Її представники народжувалися не лише в Луїзіані, а й в Іспанії, Франції, Канаді, на Кубі та острові Еспаньйола (сучасні Гаїті й Домініканська Республіка). Частина французьких предків потрапила до Луїзіани через Квебек, а іспанських – через Гавану. Згодом ці родини оселилися у французькій та іспанській Луїзіані, де сформувалася спільнота креолів.

За даними Генрі Луїса Гейтса, щонайменше 17 предків Папи по материнській лінії у документах XVIII–XIX століть були записані як «вільні люди кольору» (free people of color), «мулати», «креоли кольору» або «квадруни». У тодішній Луїзіані ці визначення використовувалися для людей змішаного походження, які часто вже були вільними, мали власне майно, займалися ремеслами або торгівлею та становили окрему соціальну групу.

Водночас дослідники встановили, що історія родини відображає суперечливу спадщину епохи рабства. Серед предків Лева XIV були як поневолені люди, так і рабовласники. За словами Гейтса, одна з його пращурок після звільнення стала великою землевласницею і сама володіла поневоленими людьми. Інші представники родини народилися в рабстві, але згодом отримали свободу та власність.

Саме на ці результати й спирався Папа, коли в інтерв'ю NBC News сказав, що серед його предків були і раби, і рабовласники.

Нагадаємо, раніше Лев XIV став першим понтифіком у історії, який від імені Католицької церкви публічно вибачився за її затримку з засудженням работоргівлі. У документі, присвяченому штучному інтелекту, він просив про прощення та висловив «глибокий сум через величезні страждання та приниження, яких зазнали стільки людей».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Ватикан готовий стати майданчиком для зустрічі лідерів, яка може сприяти досягненню миру в Україні. Це питання він обговорив під час зустрічі із секретарем Святого Престолу Полом Річардом Галлагером, подякувавши Папі Римському Леву XIV за підтримку України.