Генсек НАТО відреагував на падіння російської ракети в Польщі

Марк Рютте провів термінову розмову з Дональдом Туском, назвав інцидент наслідком війни Росії проти України та оголосив, що Альянс посилюватиме готовність до нових загроз

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на падіння російської крилатої ракети на території Польщі. Він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Дональдом Туском, запевнив у підтримці Варшави та заявив про посилення оборонної готовності Альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Рютте в соцмережі X.

Під час розмови з Туском генсек НАТО наголосив, що падіння російської ракети в Люблінському воєводстві стало прямим наслідком війни, яку Росія веде проти України, та черговим проявом безвідповідальної політики Кремля.

Рютте також засудив масовану російську атаку на Україну в ніч проти 30 липня та запевнив, що підтримка Києва з боку Альянсу залишатиметься незмінною.

«НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захищатися. Наша відданість цій справі є непохитною», – написав він.

За словами генсека, під час повітряної атаки Польща разом із НАТО задіяла засоби протиповітряної та наземної оборони. Він висловив солідарність із Варшавою та наголосив, що союзники й надалі зміцнюватимуть готовність Альянсу до захисту від будь-яких загроз, зокрема ракетних атак.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за всіма ознаками на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет і безпілотників. Після цього польська влада повідомила про падіння російської крилатої ракети Х-101 на території Люблінського воєводства. Під час повітряної тривоги Польща піднімала в повітря військову авіацію та приводила у готовність сили протиповітряної оборони.