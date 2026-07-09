Собака загинув від спеки на балконі: яке покарання отримає киянин

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який залишив свого собаку зачиненим на балконі у спекотний день

Правоохоронці також опитали мешканців будинку. За їхніми словами, чоловік і раніше жорстоко поводився з твариною

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який залишив свого собаку зачиненим на балконі у спекотний день.

Тварина загинула від тривалого перебування під прямими сонячними променями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції звернулася мешканка одного з житлових комплексів у мікрорайоні Теремки. Вона повідомила, що її сусід залишив домашнього собаку зачиненим на балконі, після чого тварина загинула.

За даними слідства, власник французького бульдога на ім'я Рафік пішов із дому, залишивши собаку без води, їжі та можливості сховатися від спеки.

«Собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями без доступу до води, їжі та можливості сховатися від спеки. Внаслідок тривалого впливу високої температури тварина загинула», – повідомили у поліції.

Правоохоронці також опитали мешканців будинку. За їхніми словами, чоловік і раніше жорстоко поводився з твариною.

«За словами сусідів, чоловік застосовував до собаки фізичну силу, прив'язував його до дерев та залишав без належного догляду», – зазначили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років», – наголосили у поліції.

До слова, висока температура повітря влітку – це серйозне випробування не лише для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. Собаки та коти важко переносять літню спеку і можуть отримати тепловий удар. У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» дали прості, але життєво важливі поради, як захистити тварин від перегріву.