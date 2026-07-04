США: екстремальна спека паралізувала святкування до Дня незалежності

У країні скасовують паради, ярмарки та феєрверки

Небезпечна хвиля спеки накрила центральні та східні штати США, через що влада була змушена скасувати або перенести десятки заходів до Дня незалежності. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Під загрозою опинилося святкування у Вашингтоні, Філадельфії, Бостоні, Нью-Йорку та інших містах. Зокрема, у столиці США через температуру до 38°C тимчасово закрили Великий американський державний ярмарок на Національній алеї, який є центральною подією святкування 250-річчя країни. Також із міркувань безпеки скасували традиційний парад до Дня незалежності.

За даними Національної метеорологічної служби, понад 185 млн американців – більше половини населення країни – перебувають у зоні небезпечної спеки. У деяких регіонах індекс тепла може сягати 46°C, а в низці міст прогнозують нові температурні рекорди.

Спека також створила значне навантаження на енергосистему. Найбільший оператор електромереж США PJM закликав споживачів економити електроенергію через різке зростання використання кондиціонерів. У Нью-Йорку без електропостачання залишилися близько 17 тисяч споживачів.

Через екстремальну температуру у Нью-Йорку клей на асфальті почав розм'якшуватися, через що в окремих місцях до дорожнього покриття прилипало взуття перехожих.

Скасування святкових заходів зафіксували по всьому Східному узбережжю. У Філадельфії відмовилися від головного параду, у штаті Нью-Джерсі скасували традиційну ходу до 4 липня, у північній частині штату Нью-Йорк – концерт і феєрверки, а в Бостоні відкриття майданчика для святкового шоу відклали на кілька годин через спеку.

Метеорологи та влада закликають американців уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та уважно стежити за ознаками теплового удару під час святкових вихідних.

Варто зазначити, що 4 липня 2026 року Сполучені Штати Америки відзначають 250 років із дня проголошення незалежності. Саме цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності, яка започаткувала нову державу та стала одним із найважливіших документів світової історії.

До слова, «Главком» започатковує серію матеріалів до ювілею американської незалежності. У цьому тексті ми розповідаємо про головні етапи становлення США, а в наступних – про винаходи, які Америка подарувала світу, особливості американського способу життя та традиції, що стали символами країни.