Партія Путіна різко втрачає підтримку перед виборами

Понад чверть росіян заявили, що за жодних обставин не голосуватимуть за «Єдину Росію», тоді як підтримка її політичних конкурентів зростає

Антирейтинг російської партії влади «Єдина Росія» продовжує зростати напередодні виборів до Державної думи. Уже понад чверть опитаних росіян заявили, що за жодних обставин не готові підтримати політичну силу, яку пов'язують із Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати червневого соціологічного дослідження Фонду боротьби з корупцією.

За даними опитування, понад 25% респондентів заявили, що не голосуватимуть за «Єдину Росію» за жодних обставин. Порівняно з квітневим дослідженням цей показник зріс, а антирейтинг партії влади досяг рекордного рівня.

фото: росЗМІ

На тлі падіння популярності «Єдиної Росії» збільшується підтримка її політичних конкурентів. Зокрема, зростають рейтинги Комуністичної партії РФ та партії «Нові люди», через які частина виборців намагається висловити протест проти чинної влади.

Вибори до Державної думи Росії заплановані на 20 вересня. Напередодні голосування лідерка російської опозиції Юлія Навальна закликала прихильників долучитися до кампанії проти партії влади та агітувати не підтримувати «Єдину Росію».

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є примушення Росії до завершення війни.

У межах цієї кампанії українські сили систематично завдають далекобійних ударів по військових аеродромах, системах протиповітряної оборони, нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, логістичних вузлах, військових складах і командних пунктах окупантів.

Минулими вихідними президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому та виконувачу обов'язків міністра оборони Євгену Хмарі розширити кампанію далекобійних ударів. За словами глави держави, дальність ураження українських засобів уже перевищує три тисячі кілометрів, а від початку року Сили оборони виконали понад тисячу вогневих завдань по нафтових об'єктах, військових підприємствах і логістичних вузлах РФ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на початок липня українські атаки вивели з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробної галузі Росії. У СБУ наголошували, що удари по НПЗ мають стратегічне значення, адже саме вони забезпечують пальним російську армію та формують значну частину бюджетних надходжень, які Кремль спрямовує на ведення війни.

До слова, 30 липня дрони атакували логістичний центр Wildberries у Пензі. За даними моніторингових та OSINT-спільнот, після удару на території сортувального комплексу площею близько 90 тисяч квадратних метрів спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада оголошувала ракетну небезпеку та тимчасово закривала повітряний простір, однак офіційно не підтвердила ураження самого логістичного центру.