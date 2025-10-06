Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів

Уряд хоче «закрити прогалину в законі» та запобігти залякуванню громад, зокрема єврейської спільноти

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових повноважень для поліції, які дозволять обмежувати або переносити повторні пропалестинські протести, що викликають напруження у суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Рішення ухвалили після теракту в манчестерській синагозі, внаслідок якого загинули двоє єврейських вірян. Попри трагедію, у центрі Лондона в суботу відбулися масштабні акції на підтримку Палестини, під час яких поліція затримала майже 500 осіб, пов’язаних із забороненою групою Palestine Action.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що зміни «усунуть прогалину в законодавстві» та допоможуть громадам «займатися своїми повсякденними справами без страху».

«Під час останніх розмов мені стало зрозуміло, що в законодавстві є прогалина та неузгодженість практики. Я негайно вживу заходів, щоб це виправити», — сказала Махмуд.

За її словами, поліція отримає право враховувати «сукупний вплив» повторюваних протестів на місцеві громади. Це дозволить офіцерам ухвалювати рішення про перенесення акцій або обмеження часу їх проведення.

«Ці зміни допоможуть захистити право на протест, але водночас гарантують, що всі громадяни почуватимуться безпечно», – наголосила міністр. Зміни буде внесено до Закону про громадський порядок 1986 року. Порушення нових умов може призвести до арештів і судових переслідувань.

Махмуд також звернулася до єврейської громади, зазначивши, що уряд «прагне боротися з антисемітизмом у всіх його формах».

Втім, ініціатива викликала критику з боку Партії зелених і Ліберальних демократів, які назвали нові заходи «ударом по праву на мирний протест». Лідер «зелених» Зак Поланскі заявив: «Надання поліції таких повноважень – це цинічний напад на право на інакомислення. Протести завжди вимагають наполегливості – саме так відбуваються зміни».

Попри це, Консервативна партія заявила, що підтримає нове законодавство.

Нагадаємо, поліція Лондона заарештувала 493 особи під час масштабної демонстрації руху «Дія за Палестину» (Palestine Action), який у Великій Британії офіційно визнано забороненою організацією.