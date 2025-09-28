Головна Світ Політика
Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися. Проросійські сили вже готують протести

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Додон анонсував протести після виборів
фото: newsmaker.md

Станом на 18:45 за Кишиневом голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців, або 47,8%

У Молдові на парламентських виборах явка значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська опозиція вже анонсувала протести. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови та молдовське видання Newsmaker.

Станом на 18:45 за Кишиневом голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців, або 47,8%. Це значно перевищує мінімально необхідний поріг для визнання виборів.

Тим часом лідер прокремлівської «Партії соціалістів» та один з лідерів спонсорованого Кремлем «Патріотичного блоку», експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив пресі, що проросійська опозиція нібито «переможе» на парламентських виборах.

При цьому Додон анонсував «мирний протест» 29 вересня – заявивши, що «треба захистити перемогу». Так званий «мирний протест» запланований проросійськими силами на 12:00 годину 29 вересня.

«Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно», – заявив Додон.

Нагадаємо, явка на парламентських виборах у Молдові 28 вересня досягла мінімального порогу. До 14:35 у країні та за її межами проголосувала рівно третина молдавських громадян з правом голосу – 33,33%. Таким чином, вибори можна вважати такими, що відбулися. 

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці. 

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

До слова, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. 

