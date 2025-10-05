У Лондоні поліція заарештувала майже 500 учасників протесту «Дія за Палестину»

Голова Федерації столичної поліції заявила, що офіцери «емоційно та фізично виснажені» через безперервні протести

Поліція Лондона заарештувала 493 особи під час масштабної демонстрації руху «Дія за Палестину» (Palestine Action), який у Великій Британії офіційно визнано забороненою організацією. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

За даними видання, протест розпочався в суботу, 4 жовтня, з мовчазної акції пам’яті на Трафальгарській площі. Учасники сиділи на тротуарі з плакатами на підтримку організації, попри урядову заборону. Перші арешти почалися після 13:00 – саме тоді поліція затримала кількох активістів, які розгортали плакати.

Поліція заявила, що операція завершена, але загальна кількість арештів може зрости, оскільки оброблення справ деяких затриманих триває.

«Загальна кількість арештів наразі становить 493 особи, але ця цифра може збільшитися», – повідомила поліція.

Голова Федерації столичної поліції Паула Доддс заявила, що офіцери «емоційно та фізично виснажені» через безперервні протести, які, за її словами, відволікають сили від питань безпеки на тлі підвищеного ризику терактів.

«Досить. Ми повинні зосередитися на безпеці людей, а не постійно супроводжувати ці акції», – сказала вона.

Нагадаємо, Велика Британія визнала незалежність Палестинської держави.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина», – написав Стармер.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою.