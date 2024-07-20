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РФ поскаржилася на масовану атаку безпілотників на Ростовську область

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ поскаржилася на масовану атаку безпілотників на Ростовську область
фото із соцмереж

Інформація про наслідки уточнюється

У ніч проти 20 липня Ростовську область РФ атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

«На півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА. Наразі військові продовжують роботу з відбиття масованої повітряної атаки», – зазначив російський губернатор.

За його словами, постраждалих немає, а інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня над російським Курском пролунала серія вибухів. Очільник Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що місто атакували безпілотники. 

Місцеві жителі розповіли, що в небі над Курськом було чути від семи до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації автомобілів. Наразі інформації про наслідки та постраждалих немає.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

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Теги: вибух росія

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