РФ поскаржилася на масовану атаку безпілотників на Ростовську область

Інформація про наслідки уточнюється

У ніч проти 20 липня Ростовську область РФ атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

«На півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА. Наразі військові продовжують роботу з відбиття масованої повітряної атаки», – зазначив російський губернатор.

За його словами, постраждалих немає, а інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня над російським Курском пролунала серія вибухів. Очільник Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що місто атакували безпілотники.

Місцеві жителі розповіли, що в небі над Курськом було чути від семи до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації автомобілів. Наразі інформації про наслідки та постраждалих немає.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.