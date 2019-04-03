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    У світі

    РФ відкрила у Венесуелі навчальний вертолітний центр

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    Розташування центру не розкривається - РФ відкрила у Венесуелі навчальний вертолітний центр
    Розташування центру не розкривається
    Фото: Bloomberg

    Центр призначений «для навчання венесуельських пілотів польотів на російських бойових вертольотах»

    В корпорації «Ростех» заявили, що відкрили навчальний вертолітний центр у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters.

    «Центр був відкритий у четвер минулого тижня, в той же день, коли Білий дім попередив Москву і інші країни, які підтримують режим Мадуро і відправляють в країну військових, що розглядає такі дії як пряму загрозу безпеці регіону», - йдеться в повідомленні.

    У «Ростех» стверджують, що центр «призначений для навчання венесуельських пілотів польотів на російських бойових вертольотах». 

    Розташування центру не розкривається.

    Нагадаємо, у Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою».

    Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».

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