РФ відкрила у Венесуелі навчальний вертолітний центр



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Розташування центру не розкривається Фото: Bloomberg

Центр призначений «для навчання венесуельських пілотів польотів на російських бойових вертольотах»

В корпорації «Ростех» заявили, що відкрили навчальний вертолітний центр у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters.

«Центр був відкритий у четвер минулого тижня, в той же день, коли Білий дім попередив Москву і інші країни, які підтримують режим Мадуро і відправляють в країну військових, що розглядає такі дії як пряму загрозу безпеці регіону», - йдеться в повідомленні.

У «Ростех» стверджують, що центр «призначений для навчання венесуельських пілотів польотів на російських бойових вертольотах».

Розташування центру не розкривається.

Нагадаємо, у Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою».

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».