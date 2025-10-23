РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення

Суд проходив у закритому режимі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 21-річній адміністраторці мелітопольського міського телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яні Суворовій. Дівчину визнали винною у «скоєнні теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі в терористичному угрупованні» та призначили їй 14 років колонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазона».

Суворову затримали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові затримання журналістів і блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими телеграм-каналами і чатами – «Мелітополь це Україна», «РІА-Мелітополь» і «Гачі-куточок». За версією ФСБ, мережа проукраїнських медіа служила «для збору розвідувальної інформації та здійснення психологічного впливу на жителів регіону».

Суд проходив у закритому режимі. Суворову та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони навели Himars на будівлю мелітопольського коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ. 27 березня 2023 року ЗСУ завдали удару по коледжу. За інформацією «Медіазони», жодна людина в будівлі не постраждала, силовики евакуювалися, як тільки в місті оголосили ракетну небезпеку.

Суворова тоді визнавала, що нібито має відношення до «прильоту» по об'єкту на проспекті 50-річчя Перемоги. За словами дівчини, сама вона працювала в будівлі навпроти. В оперативній зйомці обшуку, яка теж увійшла в пропагандистський сюжет, вона б'ється в істериці і ридає, поки спецназівець в камуфляжі одягає на неї наручники.

Яну Суворову спочатку тримали в окупованому Маріуполі, а потім перевели до Таганрога в СІЗО-2, яке має славу серед українських військовополонених і цивільних заручників однієї з найстрашніших катівень Росії.

До слова, Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) одноголосно прийняла резолюцію, яка вимагає справедливості для української журналістки Вікторії Рощиної, що загинула в російському полоні у вересні 2024 року, та закликає до негайного звільнення щонайменше 31 українського медіапрацівника, які наразі утримуються російськими силами.