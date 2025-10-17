Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на заяву про будівництво тунелю між Росією та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на заяву про будівництво тунелю між Росією та США
Дональд Трамп: «Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати»
скріншот з відео Білого дому

Спецпредставник російського диктатора запропонував Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа»

Президент США Дональд Трамп вважає ідею про зведення тунелю між американською та російською територіями «цікавою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув», – каже американський президент.

Очільник США додав, що на Алясці нещодавно побудували дорогу, яка дасть доступ до безлічі корисних копалин. «І в нас є частка в цьому проєкті, непогана частка власності, тому що саме ми зробили його можливим», – уточнив президент США.

Також Трамп запитав президента України, що він думає про таку ініціативу Москви. «Я не задоволений нею», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував бізнесмену Ілону Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа» між РФ та США. «Ілоне Маску, уявіть собі, що США і Росія, Америка і Афроєвразія з'єднані тунелем Путіна – Трампа – 70-мильною сполучною ланкою, що символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад $65 млрд, але технологія компанії The Boring Company може зменшити їх до менше ніж $8 млрд. Давайте разом будувати майбутнє!» – написав він.

До слова, американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. Для цього необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.

Читайте також:

Теги: Аляска росія Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
8 жовтня, 11:40
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
18 вересня, 23:17
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
19 вересня, 23:51
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
22 вересня, 07:50
Кім Чен Ин стверджує, що США мають відмовитися від денуклеаризації Північної Кореї
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
22 вересня, 08:03
Зеленський: Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни
Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни
24 вересня, 03:57
Комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку
Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію
28 вересня, 11:02
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Юрія Напсо оголошено в розшук
Ексдепутата Держдуми, який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачено у насильстві
26 вересня, 17:24

Політика

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua