Трамп відреагував на заяву про будівництво тунелю між Росією та США

Спецпредставник російського диктатора запропонував Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа»

Президент США Дональд Трамп вважає ідею про зведення тунелю між американською та російською територіями «цікавою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув», – каже американський президент.

Очільник США додав, що на Алясці нещодавно побудували дорогу, яка дасть доступ до безлічі корисних копалин. «І в нас є частка в цьому проєкті, непогана частка власності, тому що саме ми зробили його можливим», – уточнив президент США.

Також Трамп запитав президента України, що він думає про таку ініціативу Москви. «Я не задоволений нею», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував бізнесмену Ілону Маску збудувати «тунель Путіна – Трампа» між РФ та США. «Ілоне Маску, уявіть собі, що США і Росія, Америка і Афроєвразія з'єднані тунелем Путіна – Трампа – 70-мильною сполучною ланкою, що символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад $65 млрд, але технологія компанії The Boring Company може зменшити їх до менше ніж $8 млрд. Давайте разом будувати майбутнє!» – написав він.

