У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий

Авіакатастрофа сталася у Нью-Джерсі

У неділю, 28 грудня, поблизу муніципального аеропорту Гаммонтон у штаті Нью-Джерсі сталася трагічна авіаційна подія: внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у повітрі один пілот загинув, а інший отримав критичні поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), у катастрофі брали участь приватні вертольоти моделей Enstrom F-28A та Enstrom 280C. Свідки події описують момент аварії як раптовий гучний звук, після якого обидві машини втратили керування та почали стрімко падати, обертаючись навколо своєї осі. Один із гелікоптерів після удару об землю охопило полум'я.

фото: AP

За словами власника місцевого кафе Сала Сіліпіно, обидва пілоти були добре знайомі між собою та часто снідали разом перед польотами. Того ранку вони також разом злітали з аеродрому незадовго до трагедії.

Наразі розслідуванням інциденту займаються FAA та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Колишній авіаційний слідчий Алан Діль припускає, що причиною могло стати порушення принципу «бачити та уникати», коли один пілот потрапляє у «сліпу зону» іншого. Попри хмарну погоду, умови для польотів вважалися прийнятними: вітер був слабким, а видимість – достатньою.

Two helicopters suffered a collision mid-flight, causing their crash in Hammonton, New Jersey as one of the Helicopter can be seen Spinning Uncontrollably after the collision.



The National Transportation Safety Board has confirmed it is investigating Sunday’s in-flight collision… pic.twitter.com/aJnXti0nl2 — FL360aero (@fl360aero) — FL360aero (@fl360aero) December 28, 2025

Як відомо, 30 листопада у селі Церпіш біля Жешува розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44, внаслідок аварії загинули двоє братів.

Польська прокуратура розпочала розслідування смертельної авіакатастрофи. Там упав вертоліт Robinson R44, на борту якого перебували двоє братів – 41-річний Маріуш С. та 44-річний Кшиштоф С. Обидва загинули на місці.

Нагадаємо, що у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно. На борту вертольота Ка-226 було семеро людей, четверо з них загинули. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізують до місцевої лікарні.