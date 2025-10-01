Атака на Харків: рятувальники показали руйнування після ударів ракетами

Зруйновано будинки, палали павільйони, є постраждалі

Вночі російські війська завдали потужних ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, його передмістю та Чугуївському району. Внаслідок масованої атаки виникли численні пожежі, руйнування житлових будинків та торговельних об’єктів. За попередньою інформацією, постраждало 5 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Підрозділи ДСНС повідомили про значні руйнування, спричинені ворожими обстрілами, зокрема, у Київському районі міста загорілися торговельні павільйони. Площа пожежі сягнула 2800 кв. м. У Салтівському районі атака призвела до руйнування житлового будинку з подальшим займанням. Крім того, сталася пожежа та руйнація гаражів на площі 350 кв. м.

Наразі всі пожежі локалізовані, і тривають роботи з ліквідації наслідків. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та залучені добровільні вогнеборці.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 кв. м.

Пожежі також спалахнули на території гаражного кооперативу. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок влучань. Серед постраждалих внаслідок ударів КАБів по Харкову – 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичних закладів.