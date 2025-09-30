Головна Світ Політика
Мерц: Європа більше не перебуває у мирі з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мерц: Європа більше не перебуває у мирі з Росією
Ми не у стані війни, але й миру більше немає, зазначив Мерц
фото: Reuters

Війна Росії проти України є «війною проти нашої демократії та нашої свободи», каже Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа «не перебуває в стані війни, але й не в мирі» з Росією. Заяву канцлера цитує Reuters, передає «Главком».

«Ми не у стані війни, але й миру більше немає», – зазначив Мерц, вказавши, що війна Росії проти України є «війною проти нашої демократії та нашої свободи». Він підкреслив, що метою Москви є підірвати єдність Європейського Союзу.

Мерц також висловив підтримку плану ЄС щодо розблокування заморожених російських активів, які можуть бути використані для фінансування військових зусиль України.

За його словами, це може забезпечити Україні військову підтримку протягом наступних трьох-п'яти років, що, на його думку, зробить продовження війни економічно неприйнятним для Росії.

За повідомленням CNN, гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики. 

Як зазначається, поширення відчуття хаосу та вразливості в європейських країнах посилює позиції як тих, хто закликає до поступок Путіну, так і тих, хто виступає за жорсткішу відповідь на його дії.

Своєю чергою The Washington Post пише, що непослідовна позиція президента США Дональда Трампа таки змусила європейських політиків почати робити реальні кроки, аби подбати про безпеку своїх країн. 

Попри те, що останнім часом від Трампа можна почути багато обнадійливих заяв, він все ще залишає занадто багато сумнівів щодо того, чи справді США вступляться за європейських союзників, якщо виникне потреба.

Показовим у цьому плані була одна з його нещодавніх заяв. На запитання журналістів, чи мають європейці збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, Трамп відповів «Так».

Але на уточнювальне запитання, чи вступляться США за європейського союзника у такій ситуації, він сказав, що це залежить від обставин.

